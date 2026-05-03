Di Antara Antrean dan Aroma Pagi, Pasar Ngasem Jadi Tempat Bertemu Rasa dan Cerita

Aroma sarapan dan antrean panjang mewarnai pagi di Pasar Ngasem, saat tradisi kuliner bertemu dengan lonjakan pengunjung yang datang karena viral di media sosial.

Pasar Ngasem tak hanya viral sebagai destinasi wisata, tetapi juga menjadi magnet sarapan pagi. Antrean panjang di lapak-lapak makanan mencerminkan pertemuan antara tradisi kuliner, kebiasaan warga, dan gelombang pengunjung baru yang datang karena popularitas di media sosial.

Pagi baru saja beranjak di kawasan Pasar Ngasem, Yogyakarta. Matahari belum sepenuhnya tinggi, namun denyut kehidupan sudah terasa sejak langkah pertama melewati gerbangnya. Aroma makanan hangat menyambut, bercampur dengan suara percakapan dan langkah kaki yang saling bersahutan.

Di salah satu sudut, antrean mengular di depan lapak makanan tradisional. Beberapa orang tampak sabar menunggu, sebagian lain sesekali melongok ke depan, memastikan giliran mereka tak terlalu lama lagi.

“Ini tempat ramai di TikTok, jadi bikin penasaran dan baru kesampaian coba pas libur panjang ini,” ujar Regina (30), pegawai swasta yang tengah mengantre salah satu kedai makanan.

Regina tak sendiri, ia juga turut menggandeng teman sejawatnya untuk menjelajahi berbagai tempat viral yang berada di kita pendidikan ini. Termasuk Pasar Ngasem, di mana tempat yang dulu tak setenar saat ini, namun berkat kecanggihan sosial media pasar tersebut kini tak sama lagi.

"Padahal dulu pas kuliah di sini, enggak pernah ke sana. Tapi pas beberapa tahun berselang, eh tiba-tiba terkenal saja," ujarnya.

Regina bahkan tak segan untuk ikut ngantre mengular. Mulai dari matahari yang masih malu hingga sinarnya yang secara merata mulai memasuki seluruh kedai-kedai di Pasar Ngasem.

Pagi di Pasar Ngasem, antrean panjang jadi bagian dari cerita—menunggu rasa yang tak sekadar mengenyangkan, tapi juga menghangatkan. (Foto: Inilah.com/Vonita).

"Enggak apa-apa bangun pagi banget, kan enggak tiap hari bisa sarapan di sini juga," ucapnya.

Sementara itu, salah seorang pedagang mengaku jam-jam sarapan kini menjadi waktu paling sibuk. Banyak pengunjung datang khusus untuk mencicipi menu khas yang sulit ditemukan di tempat lain.

Ia menyebut lonjakan pengunjung, terutama di pagi hari, membawa berkah sekaligus tantangan.

“Senang sih ramai, tapi kadang kewalahan juga. Harus lebih cepat biar semua kebagian,” kata Lasmi (56), pemilih salah satu kedai satai marangi.

Ia juga mulai menyesuaikan jumlah produksi agar tidak kehabisan terlalu cepat. Namun, keterbatasan tenaga dan bahan membuat semuanya tetap harus diatur dengan cermat.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana Pasar Ngasem bertransformasi menjadi destinasi kuliner yang tak hanya mengandalkan warga lokal, tetapi juga menarik wisatawan. Sarapan di pasar menjadi pengalaman yang dicari, bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga bagian dari gaya hidup.

Bagi warga sekitar, Pasar Ngasem bukan tren baru. Ia sudah lama menjadi bagian dari rutinitas. Namun, meningkatnya popularitas membawa dinamika baru, terutama soal kepadatan dan waktu tunggu.

Meski harus mengantre, banyak pengunjung tetap bertahan. Regina sebagai seorang pembeli bahkan mengaku tidak keberatan menunggu cukup lama.

“Kalau enak, ya worth it nunggu,” ucapnya singkat.

Di tengah antrean, interaksi kecil terjadi. Orang-orang saling berbincang, bertanya menu, atau sekadar berbagi rekomendasi. Situasi ini menciptakan suasana yang hangat, sesuatu yang jarang ditemukan di tempat makan modern.

Pasar Ngasem, dengan segala kesederhanaannya, menawarkan pengalaman sarapan yang berbeda. Di sini, makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga proses, dari antre, memilih, hingga akhirnya menikmati.

Bahkan tak sedikit pengunjung muda yang sibuk memotret makanannya sebelum disantap mengaku datang bukan hanya untuk makan.

Fenomena ini menunjukkan pergeseran cara orang menikmati kuliner. Sarapan di pasar kini tidak hanya menjadi aktivitas pribadi, tetapi juga pengalaman yang dibagikan ke ruang digital.

Meski begitu, di balik kamera dan antrean panjang, esensi Pasar Ngasem tetap terasa. Pedagang yang sibuk, pembeli yang sabar menunggu, serta aroma makanan yang menggoda tetap menjadi inti dari pengalaman tersebut.

Di tengah tren dan viralitas, satu hal yang tetap bertahan adalah rasa, yang membuat orang rela bangun lebih pagi dan berdiri dalam antrean panjang.

Dan di Pasar Ngasem, sarapan bukan sekadar makan pagi. Ia adalah pengalaman, pertemuan, dan cerita yang terus berulang, setiap harinya.