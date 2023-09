Di Balik Makkah, Jeddah dan Madinah Jadi Hijau dan Asri, Pertanda Kiamat?

Suasana yang tak biasa tampak di Pegunungan Makkah Al-Mukarramah, Jeddah dan Madinah, Arab Saudi. Pegunungan yang dulunya kering itu, sekarang berubah menjadi hijau dan enak dipandang. Pemandangan langka muncul dengan jelas pada citra satelit, vegetasi hijau menutupi beberapa wilayah Arab Saudi yang dianggap sebagai tempat dengan iklim gurun kering.

Seperti dilansir arabiaweather, beberapa bagian Arab Saudi beberapa kali sejak Desember 2022 turun hujan dengan kecepatan yang hampir terus menerus untuk periode yang sangat lama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut juga seperti yang diungkapkan Edfyra Amelia, seorang warga Indonesia yang sedang menjalan ibadah umrah di Makkah.

"Iya benar itu yang gurun-gurun pasir jadi tumbuh rumput-rumput hijau pas di Makkahnya gitu menurut saya sih karena hujan soalnya di Madinah sama Makkah lagi musim hujan terus. Di Makkah pas kemarin-kemarin tuh banjir tapi banjir kecil gitu ya bukan yang kaya di Indonesia," katanya saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Senin (09/01/2023).

Efek musim hujan

Lebih lanjut, Edfyra menyebut saat ia melakukan Umroh pada Maret-April 2022 wilayah Makkah masih mengalami musin panas. Ia mengaku baru melihat peristiwa hijau nya gurun pasir pada tahun ini.

"Waktu saya Umroh kemarin 2022 bulan Maret April tuh emang lagi musim panas jadi itu mah bener ya gurun pasir gitu warna coklat semua kaya yang gersang. Terus kan emang bulan Desember Januari tuh disini lagi musim hujan gitu," lanjutnya.

Informasi menghijaunya gurun pasir ini juga dikabarkan melaui akun twitter resmi Masjidil Haram dan Al-Nabawi, @theholymosques. Dalam cuitannya, akun twitter tersebut membagikan foto di Mekkah-Jedah yang menghijau.

"The mountains turn to green after recent rains in Makkah-Jeddah," @theholymosques, Sabtu (07/01/2023).

Sementara itu peristiwa ini banyak mengaitkannya dengan dengan tanda-tanda kiamat. Seperti dilansir dari Almanhaj, tanah Arab yang kembali menghijau ini menjadi salah satu tanda-tanda kiamat. Hal ini juga telah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Tidak akan tiba hari Kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai.” (HR. Muslim).