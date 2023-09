Di Depan Candi Borobudur, Mendag Zulhas Sambut Menteri Se-ASEAN di Gala Dinner AEM Retreat Ke-29

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menjamu sejumlah pejabat ekonomi senior dan menteri dari negara anggota ASEAN dalam Gala Dinner ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat ke-29.

Acaranya digelar di Margo Utomo, Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Selasa malam (21/3/2023).

Sosok yang akrab disapa Zulhas itu, mengenakan kemeja batik bercorak biru. Menariknya, seluruh delegasi dan perwakilan menteri ASEAN, mengenakan batik dengan motif serupa seperti Mendag Zulhas.

Berlatar belakang Candi Borobudur, Mendag Zulhas menyambut satu persatu, tamu undangan yang hadir. Terlihat para menteri dari ASEAN, begitu antusias. Bisa jadi karena lokasinya di depan Candi Borobudur, salah satu situs warisan dunia.

Sebelum tiba di panggung utama gala dinner, para tamu terlebih dahulu disambut tarian khas Jawa serta alunan gamelan.

Saat sambutan, Mendag Zulhas tak sendirian. Dia didampingi Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga serta Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI), Djatmiko Bris Witjaksono. Semula, keduanya sibuk menerima para tamu di giat Welcome Reception di Enam Langit by Plataran.

Sejumlah sosok penting, termasuk Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia, Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz tampak hadir di Margo Utomo, Borobudur. Dan, beberapa delegasi lainnya juga sudah mulai berdatangan.

Sebelum menikmati hidangan, para tamu gala dinner ini, disuguhi pertunjukan budaya dan musik hiburan. Selanjutnya, hidangan khas Nusantara menjadi highlight di gala dinner kali ini. Mulai jajanan pasar, ayam bakar, hingga mangut beong, khas Magelang tertata rapi.

Seperti diketahui, dalam keketuaan ASEAN 2023, Indonesia menetapkan tujuh agenda prioritas. Yakni, ASEAN Services Facilitation Framework; Signing of the 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA); Establishment of the RCEP Support Unit in the ASEAN Secretariat, Jakarta, Indonesia; ASEAN Framework on Industrial Project- Based Initiatives; Full Implementation of E-Form D through the ASEAN Single Window; Leaders’ Statement to Develop the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA); dan Roadmap of ASEAN Harmonised Standards to Support Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation.

Sesuai jadwal, pada Rabu (22/3/2023), gelaran pertemuan AEM Retrear ke-29 sebagai bagian dari rangkaian KTT ASEAN 2023, dimulai. Sebelumnya, pada 20-21 Maret, Kemendag menggelar Preparatory Senior Economic Officials Meeting (SEOM). Pertemuan itu dipimpin langsung Direktur Perundingan ASEAN Kemendag, Dina Kurniasari.