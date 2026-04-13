Di Depan Komisi XIII, Qodari Beberkan Anggaran Terbesar KSP

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari saat RDP dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). (Foto: Inilah.com/Syahidan)

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan anggaran yang dikeluarkan lembaganya demi memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana.

Adapun kebutuhan anggaran terbesar itu digunakan untuk kegiatan verifikasi lapangan. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

“Kebutuhan anggaran kami paling besar itu pak sebetulnya untuk verifikasi lapangan, itu pengalaman selama ini ya bapak ibu sekalian ya,” kata Qodari.

Qodari menjelaskan, verifikasi lapangan menjadi krusial karena sering kali terdapat perbedaan antara perencanaan dan kondisi nyata di lapangan.

“Karena sebaik apapun teori itu pasti ada kesenjangan dengan realitas di lapangan tidak ada cara yang lebih baik untuk mengecek implementasi di lapangan itu kecuali dengan verifikasi lapangan,” ucapnya.

Qodari kemudian mencontohkan temuan langsung saat melakukan pengecekan program pembangunan Sekolah Rakyat di Bali.

“Saya ketemu masalah-masalah isu-isu itu di lapangan Pak, contoh nih kemarin bukan curhat ya ini cerita kasus nih,” katanya.

Ia mengungkapkan, secara teknis pembangunan sekolah tersebut berjalan baik, namun terdapat kendala dalam pemenuhan jumlah siswa.

“Kami ngecek pembangunan sekolah rakyat permanen di Bali Pak, di Karangasem secara target teknis itu bagus Pak, tapi masalahnnya bukan di situ,” ujarnya.

Menurutnya, daya tampung sekolah yang mencapai lebih dari seribu siswa belum sebanding dengan jumlah calon peserta didik yang tersedia.

“Begitu saya tanya dengan kepala Dinsos berapa jumlah calon siswa yang sudah ada karena kan enggak lama lagi nih bulan Juli nih akan terima nih jumlah yang tersedia itu baru 250 orang, daya tampungnya 1.080, kok bisa saya bilang,” tuturnya.

Qodari menyebut, salah satu alasan yang disampaikan pihak daerah adalah keterbatasan jumlah masyarakat dalam kategori sasaran program, serta faktor sosial budaya.

“Jawaban pertama dari kepala Dinasnya di Bali ini Desil 1 desil 2 itu enggak ada karena inika sekolah buat desil 1 desil 2, saya bilang berarti ekonomi Bali lebih tinggi, tapi habis itu ditambahkan lagi oleh beliau. ‘Pak orang tua di sini enggak mau berpisah dengan anaknya,” ungkapnya.

Ia pun mendorong agar dilakukan pengecekan ulang serta sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat terkait manfaat program tersebut.

“Saya spontan menyampaikan coba dicek lagi di lapangan apakah memang betul desil 1 desil 2 nya sudah enggak ada yang kedua kalau memang orang tuanya enggan berpisah tolong para tokoh pimpinan kepala daerah menjelaskan kepada masyarakat betapa bagusnya sekolah ini, memang bagus sekali semuanya tersedia ini kesempatan yang luar biasa yang sayang kalau tidak diambil,” ucapnya.

