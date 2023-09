Di GIIAS 2021, KIA Luncurkan Logo Baru dan Mobil MPV 11 Penumpang

Dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, PT Kreta Indo Artha (KIA), distributor kendaraan KIA di Indonesia meluncurkan logo baru. Dalam ajang itu KIA juga merilis dua kendaraan baru, yaitu All New Grand Carnival dan KIA Seltos.

"Di GIIAS 2021 ini kami meluncurkan produk baru kami KIA All New Grand Carnival yang merupakan satu-satunya high MPV dengan 11 penumpang di Indonesia," kata Marketing and Development Division Head PT KIA, Ario Soerjo, dalam peluncuran di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/11/2021).

All New Grand Carnival ditenagai mesin Smartstream R 2,2 liter, CRDi, DOHC, 16V, yang menyemburkan tenaga maksimal 202 PS dan torsi 441 Nm. Mesin tersebut disandingkan dengan transmisi otomatis delapan percepatan.

Untuk fitur keselamatan, mobil tersebut telah dilengkapi tujuh airbag, ABS, ESC, Hill Start Assist, dan rangkaian fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS), seperti Lane Following Assist (LFA), Lane Keeping Assist (LKA), Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), dan Blind-Spot View Monitor (BVM).

Interiornya menghadirkan head unit 12,3 inci yang telah mendukung koneksi Bluetooth, Apple Car Play, dan Android Auto. Disematkan pula speaker BOSE berperforma tinggi di dalam mobil tersebut.

All New KIA Grand Carnival hadir dengan pilihan warna Silky Silver, Flare Red, Aurora Black Pearl, Snow White Pearl dan Astra Blue.

Sedangkan KIA Seltos merupakan compact SUV 5-seaters yang sudah diluncurkan di awal tahun 2020 yang lalu. Dua varian terbaru tersebut terdiri dari KIA Seltos GT Line 1.4 Turbo GDI yang merupakan top of the line dari jajaran KIA Seltos serta KIA Seltos 1.5 CRDi, satu-satunya SUV kompak bermesin diesel yang ada di Indonesia pada saat ini.