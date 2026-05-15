Di Hadapan Trump, China Minta Perang dengan Iran Dihentikan

Presiden China Xi Jinping saat menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di halaman Gerbang Timur Balai Besar Rakyat, Kamis (14/5/2026). (Foto: CNN)

China menyerukan penghentian perang dengan Iran di tengah kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing untuk bertemu Presiden China Xi Jinping, Jumat (15/5/2026).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan konflik yang terjadi saat ini seharusnya tidak perlu berlanjut. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan pembahasan isu Iran dalam pertemuan Trump dan Xi.

"Tidak ada gunanya melanjutkan konflik ini, yang seharusnya tidak pernah terjadi sejak awal," kata juru bicara tersebut.

China meminta seluruh pihak yang terlibat segera mencari solusi politik guna meredakan ketegangan. Beijing menilai penyelesaian konflik tidak hanya penting bagi AS dan Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas kawasan dan dunia.

Menurut China, momentum dialog yang sudah terbuka tidak seharusnya kembali tertutup. Beijing juga mendorong deeskalasi dan upaya diplomasi terkait isu nuklir Iran.

Selain itu, China menekankan pentingnya pembukaan kembali jalur pelayaran internasional untuk menjaga stabilitas rantai pasok global.

"Penting untuk segera mencapai gencatan senjata yang menyeluruh dan berkelanjutan, mengembalikan perdamaian dan stabilitas ke Timur Tengah serta kawasan Teluk secepat mungkin, dan meletakkan dasar untuk pembangunan arsitektur keamanan kawasan yang berkelanjutan," ujar juru bicara Kemlu China tersebut.

Sebelumnya, Trump dalam wawancara dengan FOX News pada Kamis (14/5) menyebut Xi Jinping ingin melihat adanya kesepakatan terkait konflik yang terjadi.

"Dia (Xi Jinping) berkata, Jika saya bisa membantu, saya ingin membantu. Siapa pun yang membeli minyak sebanyak itu jelas memiliki hubungan tertentu, tetapi dia ingin melihat Selat Hormuz terbuka," kata Trump.

Kunjungan Trump ke China berlangsung di tengah memanasnya konflik Timur Tengah usai serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu.

Iran kemudian membalas dengan melancarkan serangan ke Israel dan sekutu AS di kawasan Teluk serta menutup Selat Hormuz. Saat ini, gencatan senjata tanpa batas waktu tengah diberlakukan.