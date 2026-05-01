Di Kongres Kanada, FIFA Tegaskan Iran Ikut Piala Dunia! Bye-bye Playoff Darurat

Teka-teki mengenai partisipasi Timnas Iran di Piala Dunia 2026 akhirnya terjawab tuntas. Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara resmi mengunci status "Team Melli" untuk tetap berlaga di turnamen sepak bola terbesar sejagat yang akan dihelat di Kanada, Amerika Serikat (AS), dan Meksiko.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Infantino di sela-sela Kongres FIFA yang berlangsung di Vancouver, Kanada, Jumat (1/5/2026) pagi WIB.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pria asal Swiss itu menegaskan bahwa tensi politik tidak akan menghentikan langkah Iran ke lapangan hijau."Iran akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026 dan mereka akan bermain di Amerika Serikat," tegas Infantino dalam keterangan fotonya.

Padamkan Rumor Boikot

Pernyataan ini sekaligus menjadi "pemadam api" bagi rumor yang sempat liar beredar, termasuk adanya playoff darurat yang membuat Indonesia masuk sebagai salah satu kandidat pengganti Iran di piala dunia.

Sebelumnya, Iran santer dikabarkan bakal mundur atau memboikot turnamen karena hubungan diplomatik yang memanas dengan Amerika Serikat.

Bahkan, sempat tersiar kabar bahwa Iran meminta FIFA memindahkan jadwal tanding mereka ke Kanada atau Meksiko demi menghindari Negeri Paman Sam. Namun, FIFA bergeming. Mehdi Taremi dkk dipastikan tetap akan merumput di AS sesuai hasil undian grup.

Misi Penyatuan Dunia

Tantangan penyelenggaraan kali ini memang tidak mudah, terutama setelah pernyataan Presiden AS Donald Trump yang sempat memicu kekhawatiran soal jaminan keamanan pemain Iran.

Menanggapi hal tersebut, Infantino membawa misi perdamaian.“Adalah tanggung jawab kami untuk menyatukan dunia dan orang-orang melalui sepak bola. FIFA, dengan dukungan semua pihak, akan mewujudkan hal itu,” ujar Infantino penuh optimisme.

Ujian Berat di Grup G

Dengan berakhirnya spekulasi ini, rencana FIFA untuk menggelar playoff tambahan sebagai pengganti Iran resmi dibatalkan. Kini, fokus beralih ke persiapan teknis.

Di Piala Dunia 2026, Iran akan menghuni Grup G dan harus berhadapan dengan lawan-lawan tangguh, yakni Belgia, Mesir, dan Selandia Baru.

Menarik untuk ditunggu bagaimana wakil Asia ini membuktikan taringnya di tengah sorotan kamera dunia dan tekanan atmosfer politik yang membayangi.