Di Kuartal Pertama 2023, Rusia Alami Defisit Anggaran 29 Miliar Dolar AS

Neraca anggaran negara Rusia mengalami defisit 2,4 triliun rubel atau sekitar 29 miliar dollar AS pada kuartal pertama tahun ini. Kementerian Keuangan Rusia pada Jumat (7/4) mengatakan, hal itu dikarenakan Moskow menghabiskan banyak uang untuk melanjutkan invasi mereka di Ukraina, sementara pendapatan dari energi mengalami penurunan sangat signifikan.

Pada kuartal yang sama tahun 2022, Rusia membukukan surplus 1,13 triliun rubel. Tetapi sejak itu pengeluaran besar untuk mendukung kampanye militer di Ukraina, disertai aneka sanksi Barat atas ekspor minyak dan gasnya telah menghantam pundi-pundi pemerintah.

Tahun lalu, Kementerian Keuangan berhenti menerbitkan data pemenuhan anggaran bulanan. Tetapi berdasarkan angka pada Jumat (7/4), Rusia membukukan surplus pada bulan Maret sebesar 181 miliar rubel, membaik dari defisit sebesar 821 miliar rubel pada bulan Februari dan 1,76 triliun rubel pada bulan Januari.

Pengeluaran negara, berdasarkan data awal, meningkat 34 persen pada kuartal tersebut menjadi 8,1 triliun rubel. Meningkatnya produksi militer dan pengeluaran negara yang besar telah membantu menjaga industri tetap aktif dan melunakkan dampak ekonomi dari kampanye di Ukraina dan sanksi Barat yang mendera negara itu.

Namun, pada bulan Maret, pertumbuhan pengeluaran melambat, naik 4,2 persen tahun-ke-tahun (yoy), dibandingkan dengan lonjakan 33,9 persen di bulan Februari.

Pendapatan pemerintah secara keseluruhan turun 20,8 persen pada kuartal tersebut dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 5,7 triliun rubel, dipimpin oleh penurunan pendapatan energi sebesar 45 persen menjadi 1,64 triliun rubel, menurut data.

Moskow mengandalkan pendapatan dari minyak dan gas untuk mendanai anggarannya dan terpaksa mulai menjual cadangan internasional untuk membantu menutupi defisit. Sejak Barat memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia akhir tahun lalu, rubel juga jatuh. Pada Jumat lalu angka itu mengalami penurunan intraday terbesar tahun ini.

Target dua persen

Rusia mengatakan defisitnya pada tahun 2023 tidak akan melebihi dua persen PDB. Banyak analis berpikir, yang terjadi itu akan melebihi itu. Elina Ribakova, rekan senior di Bruegel dan Peterson Institute for International Economics, mengatakan defisit akan mendekati 4 persen atau 5 persen PDB.

“Bagi saya indikator terpenting apakah defisit bisa dikelola atau tidak, adalah apakah kita akan melihat pergantian personel di Kementerian Keuangan atau Bank Sentral,”katanya. "Selama blok teknokratis itu ada, saya pikir mereka akan bersandar pada menghasilkan defisit sekitar 6 persen," katanya.

Dmitry Polevoy, kepala investasi di Locko-Invest, memperkirakan defisit 2023 sebesar 3 sampai 3,5 persen PDB, yang menurutnya akan membutuhkan peningkatan pinjaman pemerintah menjadi 4 triliun rubel.

Rencana Rusia saat ini membayangkan penerbitan utang melalui obligasi treasury OFZ sebesar 2,5 triliun rubel, dengan pinjaman 1 triliun lainnya diizinkan untuk menggantikan pengeluaran dari National Wealth Fund.

Defisit yang melebar berarti beban pajak perusahaan sangat mungkin meningkat di tahun-tahun mendatang, kata Kepala Ekonom Alfa Bank Natalia Orlova. "Defisit anggaran yang besar...meningkatkan kegugupan di pasar sehubungan dengan harga yang harus dibayar oleh ketegangan geopolitik, dan membutuhkan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan anggaran," kata Orlova.

Bank sentral telah berulang kali memperingatkan bahwa defisit anggaran menimbulkan risiko inflasi dan mungkin memaksa negara untuk menaikkan suku bunga dari 7,5 persen saat ini.

Rubel anjlok ke level terendah

Rubel telah jatuh ke level terendah terhadap dolar dan euro sejak April tahun lalu dalam menghadapi krisis mata uang asing di Moskow. Sebelumnya, Rubel menukik ke angka 113 terhadap dolar AS, setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022.

Rubel Rusia telah mengalami penurunan intraday terbesar tahun ini karena jatuh ke level terendah terhadap dolar dan euro sejak April tahun lalu. Rubel merosot ke 113 terhadap dolar setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022, meskipun bank sentral Rusia dan kementerian keuangan menstabilkan mata uang, dan menguat menjadi 50 per dolar pada Juli lalu. Tetapi sejak Barat memberlakukan batasan harga pada minyak Rusia-– sumber kehidupan ekonomi Rusia-– akhir tahun lalu, rubel telah melemah dari sekitar 60 per dolar menjadi lebih dari 80 minggu ini.

Pada hari Jumat, rubel tergelincir lebih dari dua persen terhadap dolar AS ke level terendah intraday 83,5. Pedagang mengatakan mata uang Rusia berada di bawah tekanan dari berbagai masalah, termasuk penjualan aset Barat kepada investor domestik, yang memicu permintaan dolar, sementara harga minyak yang lebih rendah pada bulan Maret memangkas pendapatan ekspor.

Transfer yang dilaporkan sebesar 1,21 miliar dollar AS ke Shell untuk sahamnya di proyek gas Far East Sakhalin-2, dikutip oleh para pedagang sebagai faktor utama karena perdagangan harian dalam pasangan dolar rubel hanya sekitar 1 miliar dollar per hari, turun dari lebih dari 3 miliar dollar AS sehari sebelum perang.

Rubel adalah pemain terburuk ketiga di antara mata uang global sepanjang tahun ini, hanya di belakang pound Mesir dan peso Argentina, menurut analis di kantor Reuters.

Pedagang mengatakan pemulihan harga minyak baru-baru ini dari penurunan bulan lalu kemungkinan akan mendukung mata uang dalam beberapa minggu mendatang. Rusia adalah pengekspor minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi.

Harga minyak turun pada akhir Maret tetapi telah pulih setelah gejolak perbankan di Barat dan keputusan OPEC+ untuk memangkas target produksi. Minyak mentah Brent turun serendah 70 dolar AS pada akhir Maret, tetapi diperdagangkan sekitar 85 dolar AS pada hari Kamis.

Badan Statistika Rusia, Rosstat telah menerbitkan data yang mengonfirmasi penurunan ekonomi Rusia sebesar 2,1 persen pada tahun 2022. Pada kuartal keempat tahun lalu, penurunan PDB melambat menjadi 2,7 persen secara tahunan, setelah turun sebesar 3,5 persen pada kuartal ketiga. Sebelumnya, Rosstat memperkirakan penurunan sebesar 3,7 persen pada kuartal ketiga.

Menurut kantor statistik, pada kuartal kedua tahun 2022, PDB Federasi Rusia turun 4,5 persen, yang memperburuk perkiraan sebelumnya sebesar 0,4 persen. Pada kuartal pertama, ekonomi tumbuh sebesar 3 persen, namun perkiraan ini juga disesuaikan dari perkiraan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,5 persen.

Menurut dokumen yang diterbitkan, PDB Rusia pada tahun 2022 berjumlah 153,435 triliun rubel. Indeks volume fisik PDB turun menjadi 97,9 persen dibandingkan tahun 2021. Indeks deflator dibandingkan dengan harga rata-rata tahunan tahun 2021 adalah sebesar 115,8 persen.

Rosstat juga melaporkan bahwa penurunan PDB pada tahun 2022 dipengaruhi oleh penurunan indeks volume fisik nilai tambah di industri seperti perdagangan grosir dan eceran (sebesar 12,7 persen), pasokan air, sanitasi, pengumpulan dan aktivitas pengendalian pembuangan limbah, polusi (sebesar 6,8 persen), manufaktur (sebesar 2,5 persen), transportasi dan penyimpanan (1,8 persen).

Namun, terjadi peningkatan indeks volume fisik nilai tambah pada industri seperti pertanian (sebesar 6,7 persen), konstruksi (sebesar 5 persen), hotel dan restoran (sebesar 4,3 persen), administrasi publik (sebesar 4,1 persen) , informasi dan komunikasi (sebesar 0,5 persen), pertambangan (sebesar 0,4 persen).

"Dalam dinamika intra-tahunan, penurunan terdalam dalam indeks volume fisik nilai tambah diamati pada kuartal kedua terutama disebabkan oleh industri berikut: perdagangan grosir dan eceran; manufaktur; transportasi dan penyimpanan; hotel dan restoran; serta pertambangan," kata laporan agensi tersebut. [Reuters/newizv.ru/Al-Jazeera]