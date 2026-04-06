Di Sidang Nadiem, Ahli Sebut Harga Chromebook Rp6 Juta Kemahalan Harusnya Cuma Rp3-4 Juta

Terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Makarim mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (5/3/2026). (Foto: Antara)

Ahli IT dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Mujiono, membedah kewajaran harga dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Di hadapan majelis hakim, Mujiono menyebut harga Rp6 juta per unit yang tercantum dalam e-katalog sudah melampaui batas kewajaran.

Keterangan ini disampaikan Mujiono saat menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) mengenai manifestasi harga perangkat tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026). Ia mengawali penjelasannya dengan memaparkan mengapa spesifikasi Chromebook seharusnya bisa ditekan lebih murah.

“Saudara ahli, apakah dari sisi kewajaran harga yang dipaparkan dalam manifestasi itu harga Rp6 juta itu menurut ahli wajar tidak?” tanya jaksa.

“Baik, mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit. Chromebook itu sebenarnya istilah untuk sistem operasi. Jadi perangkat kerasnya bisa mereknya Asus, Acer, HP, dan lain-lain. Nah kenapa bisa murah, dalam tanda kutip? Karena yang disimpan di dalam laptop itu sedikit saja. Jadi software-nya sangat simpel hanya mungkin hanya diperlukan browser. Sementara sistem operasinya Chromebook itu kecil, kenapa kecil karena komunikasi nanti dengan cloud,” jawab Mujiono.

Mujiono kemudian memberikan perbandingan harga riil di pasar pada periode 2025-2026. Menurut pantauannya di berbagai platform e-commerce, harga Chromebook dengan spesifikasi standar jauh di bawah angka Rp6 juta.

“Kalau saya lihat situs-situs sekarang, maksudnya posisi 2025-2026 kemarin, itu antara Rp3 sampai Rp4 juta dengan catatan display-nya 11 inci, penyimpanan 32 GB, prosesor tipe N4000 atau N4020. Jadi dari situs-situs e-commerce yang display-nya 12 inci itu Rp1.850.000, yang storagenya 32 GB itu Rp1.750.000. Jadi dengan asumsi harganya misalnya Rp 6 juta itu sudah ada kelebihan,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa sesuai aturan pengadaan barang dan jasa, harga retail di pasar sebenarnya sudah memberikan ruang laba bagi penyedia. Sehingga, tidak ada urgensi untuk menaikkan harga di atas harga toko.

“Karena kalau dari saya pelajari peraturan pengadaan barang dan jasa itu barang atau harga jual yang dipasang di toko itu sudah termasuk untung, jadi untungnya sudah ada di sana. Jadi tidak perlu menambah untung lagi,” jelasnya.

Dalam perkara ini, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim didakwa melakukan korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook saat menjabat. Proyek ini disebut-sebut merugikan keuangan negara hingga Rp2,1 triliun. Nadiem sendiri sempat mengajukan eksepsi, namun hakim menolak keberatan tersebut dan memerintahkan persidangan berlanjut ke agenda pembuktian.