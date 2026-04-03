Di Tengah Efisiensi, Gubernur Sulsel Pastikan Pembangunan Jalan Seko di Luwu Utara Terus Berlanjut

Akses jalan menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel) akhirnya mulai dikerjakan. Proyek ini menjadi langkah penting dalam membuka keterisolasian wilayah serta meningkatkan konektivitas masyarakat setempat.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan pengerjaan jalan menuju Seko dilakukan secara bertahap melalui kolaborasi pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah.

"Pengerjaan jalan Seko melalui APBN telah dimulai, dan insya Allah melalui APBD Provinsi dalam waktu dekat juga akan berjalan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian jalan Seko secara bertahap," ujar Andi Sudirman, Jumat (3/4/2026).

Prioritaskan Program Strategis

Lebih lanjut dia menambahkan, meskipun pemerintah daerah saat ini menghadapi kondisi efisiensi anggaran, upaya pembangunan tetap dilakukan. Dengan memprioritaskan program-program strategis sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Di tengah efisiensi, kita tetap berusaha menjalankan pembangunan daerah secara bertahap dengan fokus pada prioritas," tambahnya.

Pemerintah Provinsi Sulsel juga meminta dukungan dari masyarakat sekitar agar proses pembangunan berjalan lancar. Warga diimbau untuk memaklumi potensi gangguan akses selama pengerjaan berlangsung.

"Kami mohon dukungan masyarakat dan juga mohon maaf apabila akses jalan menjadi terhambat selama proses pengerjaan," pungkas Andi Sudirman.