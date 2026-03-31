Di Tengah Gejolak Ekonomi Global, Menteri Rosan: Jepang Punya Minat Besar Bangun Industri di RI

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyebut minat investasi Jepang di Indonesia tetap tinggi meski dunia tengah menghadapi gejolak geopolitik dan geoekonomi global.

Hal ini tercermin dari penandatanganan kerja sama ekonomi senilai US$23,1 miliar dalam Indonesia–Japan Business Forum di Tokyo pada Senin (30/3/2026).

Rosan mengatakan, sejumlah komitmen investasi baru dari pemerintah dan pelaku usaha Jepang menunjukkan tingkat kepercayaan yang masih besar terhadap Indonesia.

“Terlepas dari situasi geopolitik yang terjadi di dunia saat ini, kepercayaan internasional, khususnya Jepang, tetap besar dan mereka berkomitmen untuk menjalankan investasi di Indonesia ke depannya,” jelas Rosan.

Rosan menambahkan, komitmen tersebut juga menegaskan posisi Jepang sebagai salah satu dari lima negara dengan kontribusi terbesar terhadap realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi PMA Jepang tercatat sebesar US$3,1 miliar sepanjang 2025, menjadikannya sebagai kontributor PMA terbesar kelima di Indonesia pada tahun lalu.

“Ini membuktikan bahwa kepercayaan internasional, dalam hal ini Jepang-baik pemerintah maupun pelaku usaha—terhadap Indonesia tetap besar,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Rosan merinci kerja sama ekonomi senilai US$23,1 miliar tersebut. Mayoritas nilai investasi, yakni US$20,9 miliar, berasal dari kerja sama PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan migas Jepang, INPEX, dalam pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela.

Selain itu, terdapat sejumlah kesepakatan investasi lain, antara lain kerja sama antara SMBC Aviation Capital dan Danantara senilai US$800 juta.

PT Pegadaian memperoleh pendanaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebesar Rp5 triliun (sekitar US$300 juta) untuk mendukung inklusi keuangan dan pengembangan ekosistem emas.

Rosan juga menyebut adanya kerja sama strategis di sektor kecantikan dan estetika antara perusahaan Jepang 2 Way World dan mitra Indonesia senilai US$500 juta. Selain itu, investasi juga mengalir ke sejumlah proyek panas bumi.

“Memang untuk energi baru terbarukan, Jepang memiliki appetite yang sangat besar,” tuturnya.