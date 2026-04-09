Di Tengah Proses Gugatan Nama, 19 Pengacara KGPH Puruboyo Tiba-tiba Nyatakan Mundur

Salah satu mantan kuasa hukum PB XIV, Tamrin di Pengadilan Negeri Solo, Kamis (9/4/2026).(Foto: inilahjateng)

Sidang gugatan perubahan nama KGPH Puruboyo menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono XIV di Pengadilan Negeri Solo ditunda.

Sebanyak 19 kuasa hukum pihak tergugat memutuskan mundur dari pendampingan perkara yang tengah berjalan, Kamis (9/4/2026).

Perkara dengan nomor 31/Pdt.G/2026/PN Skt itu sejatinya dijadwalkan memasuki agenda duplik secara daring. Namun agenda persidangan tidak berjalan sesuai rencana setelah tim kuasa hukum tergugat resmi mencabut kuasa mereka.

Salah satu mantan kuasa hukum PB XIV, Tamrin mengungkapkan surat pengunduran diri telah disampaikan kepada pengadilan melalui sistem e-court sejak Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena adanya persoalan komunikasi antara tim kuasa hukum dan klien.

“Kami sebenarnya sudah berjuang untuk Sinuhun Purboyo. Namun hingga saat ini kami belum pernah bertemu langsung lagi untuk membahas perkembangan perkara,” ujar Tamrin kepada wartawan di PN Solo seperti dikutip inilahjateng, Kamis (9/4/2026).

Ia menggambarkan hubungan antara kuasa hukum dan klien seperti gembok dan kunci yang harus saling terhubung agar dapat berfungsi dengan baik. Tanpa komunikasi yang jelas, proses pembelaan hukum dinilai tidak dapat berjalan maksimal.

Tamrin juga menyoroti pola komunikasi yang selama ini lebih banyak dilakukan melalui perantara. Menurutnya, cara tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

“Kalau komunikasi melalui orang lain, pesan bisa berubah. Komunikasi yang paling baik adalah langsung antara klien dengan kuasa hukumnya,” katanya.

Pengunduran diri tersebut tidak hanya berkaitan dengan perkara gugatan perubahan nama. Tamrin menyebut pihaknya juga mencabut kuasa dalam dua agenda penting lainnya yang sebelumnya mereka tangani.

Pertama, gugatan terhadap SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 terkait penunjukan KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Perlindungan dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Keraton Solo.

Kedua, agenda Rapat Dengar Pendapat di DPR RI yang berkaitan dengan advokasi kepentingan Keraton Surakarta.

Di sisi lain, pihak penggugat yakni GRAy Koes Moertiyah Wandansari atau Gusti Moeng melalui kuasa hukumnya Sigit Sudibyanto menilai pengunduran diri kuasa hukum merupakan hal yang sah secara hukum.

Ia menjelaskan, dalam praktik advokasi langkah tersebut dapat dilakukan apabila terdapat ketidaksinkronan antara hak dan kewajiban antara advokat dan klien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

“Agenda sidang yang seharusnya hari ini masuk tahap duplik secara online akhirnya tertunda. Namun perkara ini tetap berjalan meskipun pihak tergugat saat ini belum memiliki pendamping hukum,” ujarnya.

Perkara gugatan ini masih juga berkaitan dengan polemik internal Keraton Surakarta mengenai status dan legitimasi kepemimpinan.