DI UGM, Menko Airlangga Pamerkan Jasa AS Berikan Surplus Neraca Perdagangan Jumbo

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut Indonesia memiliki kerja sama ekonomi bilateral dengan Amerika Serikat (AS) yang sangat kuat. Langkah ini akan memperkuat surplus neraca perdagangan Indonesia.

Dia menyebut, AS merupakan negara penyumbang surplus perdagangan tertinggi bagi Indonesia, sekaligus salah satu destinasi ekspor terbesar.

Hal itu diungkapkan Menko Airlangga dalam Focus Group Discussion (FGD) The Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (15/4/2026).

“Selanjutnya dengan Amerika (AS). Kenapa penting? Karena sebetulnya neraca dagang yang positif dan tertinggi itu dengan Amerika. Amerika mengimpor produk manufaktur Indonesia, seperti minyak sawit, elektronik, sepatu, tekstil, furnitur, dan yang lain. Itu yang membedakan Amerika dengan negara lain,” ujar Menko Airlangga.

Lebih lanjut, kata dia, pemerintah mencatat adanya kemajuan dalam negosiasi perdagangan dengan AS yang berlangsung secara intensif sejak April 2025 hingga awal 2026.

Rangkaian pertemuan bilateral menghasilkan penurunan tarif terhadap sejumlah produk Indonesia, termasuk penyesuaian tarif dari sebelumnya sebesar 32 persen menjadi sekitar 19 persen untuk komoditas tertentu, serta peluang pembebasan tarif (0 persen) bagi 1.819 produk terpilih.

Kebijakan ini memberikan perlindungan sekaligus dorongan kuat bagi industri padat karya dalam negeri yang menyerap sekitar 5 juta tenaga kerja. Selain itu, kerja sama ekonomi bilateral dengan AS semakin diperkuat di berbagai sektor strategis, termasuk pangan, industri, energi, dan teknologi, serta mendorong penguatan kerja sama di bidang ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta penyelesaian hambatan non-tarif.

Dia menambahkan, Indonesia memiliki posisi yang strategis dan high profile di tingkat internasional. Peran aktif Indonesia dalam mendorong stabilitas, perdamaian, dan kerja sama internasional turut memperkuat posisi kepemimpinan Indonesia di mata dunia. Dalam berbagai forum global, Indonesia dipandang sebagai mitra yang memiliki pengaruh dan kredibilitas, sehingga sering menjadi prioritas dalam proses dialog maupun perundingan strategis.

“Nah, ini mungkin yang mempermudah untuk kita menyelesaikan seluruh perundingan. Kalau Indonesia tidak high profile, Indonesia tidak menjadi prioritas. Dengan Amerika, misalnya, Indonesia sebetulnya positif neraca perdagangan sebesar 20 miliar AS, namun Indonesia tetap menjadi prioritas,” kata dia.

Menko Airlangga menegaskan, putusan Mahkamah Agung AS tidak membatalkan perjanjian dengan Indonesia. Alasannya, klausul perjanjian telah memenuhi proses hukum di masing-masing negara.

Namun demikian, putusan Mahkamah Agung AS membuat pemerintah AS saat ini harus memiliki dasar hukum tambahan di luar Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan AS, sehingga meluncurkan investigasi Section 301 terkait dugaan dumping dan isu lainnya, dengan fokus pada excess capacity dan forced labor, di mana Indonesia turut masuk dalam proses penyelidikan.

Terkait hal itu, pemerintah Indonesia telah menyiapkan respons yang akan disampaikan pada 15 April 2026. Prosesnya akan berlanjut hingga tahap konsultasi dengan United State Trade Representative (USTR) pada 12 Mei 2026.

Airlangga juga menyampaikan, seluruh proses perundingan The Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat senantiasa dilakukan melalui komunikasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan.