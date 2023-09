Di Wonosobo, Mendag Zulhas Tegaskan Harga Pangan Nasional Stabil Cenderung Turun

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan beberapa harga komoditas cenderung turun dan berada di bawah harga rata-rata nasional. Hal ini terlihat dari harga barang kebutuhan pokok (Bapok) secara nasional yang stabil termasuk di Pasar Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah.

Harga beras mengalami kenaikan namun stok terpantau sangat mencukupi. Sedangkan untuk mengatasi kenaikan harga kedelai, Kemendag meminta Bulog melakukan importasi dan menjualnya ke pasar seharga Rp10.000/kg.

Turut hadir pada kegiatan ini, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto dan Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra.

"Harga barang kebutuhan pokok terpantau stabil, bahkan beberapa harga komoditas di bawah rata-rata nasional, misalnya daging ayam yang dijual Rp30.000 per kilogram," ujar Mendag Zulkifli Hasan di Wonosobo, Selasa (1/11/2022).

Zulhas, sapaan akrabnya menyebut, kenaikan harga hanya terjadi pada komoditas beras, namun pasokannya tersedia. Untuk itu, Bulog akan menyediakan beras medium dengan harga Rp9.450 per kilogram. “Sementara beras premium yang bermerk harganya bervariasi," ungkap Mendag.

Khusus kedelai, lanjut dia, Bulog akan mengimpor langsung sebanyak 350 ribu ton dan akan dijual di pasar dengan harga Rp10 ribu per kilogram. Hal ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi Senin (31/10/2022) kemarin.

"Bulog akan mengimpor kedelai secara langsung jadi harga pada Januari-Februari tahun depan diprediksi akan turun," imbuh Mendag.

Berdasarkan pantauan di Pasar Kertek, harga beras medium tercatat sebesar Rp10.500 per kg, beras premium Rp12.000 per kg, gula pasir Rp13.000 per kg, minyak goreng curah Rp13.000 per kg, dan minyak goreng Minyakita Rp14.000 per kg.

Sementara minyak goreng kemasan premium di Rp20.000 per kg, tepung terigu Rp13.500 per kg, daging sapi Rp140.000 per kg, daging ayam ras Rp30.000 per kg, telur ayam Rp28.000 per kg, cabai merah keriting Rp35.000 per kg, cabai rawit merah Rp25.000 per kg, bawang merah Rp35.000 per kg, serta bawang putih Rp22.000 per kg.