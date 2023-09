Dibandingkan Deposito, Emas, dan Dolar AS, Aset Crypto Bikin Ngiler

Seiring potensi cuan yang menggiurkan, hehadiran crypto membuat orang Indonesia 'ngebet' untuk berinvestasi pada aset tersebut. Meski dinamakan mata uang, aset digital berbasis blockchain ini tak dapat digunakan sebagai alat transaksi di Tanah Air sehingga lebih tepat disebut aset saja.

Hingga Januari 2022, terdapat sekitar 21 juta Bitcoin yang tersedia yang bisa didapatkan di seluruh dunia. Totalnya, mencapai 18,92 juta Bitcoin yang telah diperdagangkan.

Bitcoin ditemukan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 dan kini telah menjadi aset crypto penyimpan kekayaan paling populer di dunia.

Sementara Asosiasi Blockchain Indonesia melaporkan, per Juli 2021 terdapat 7,4 juta orang pemilik kripto. Angka ini meningkat sebanyak 85 persen ketimbang 2020 yang berjumlah 4 juta orang.

Inilah.com melansir laman aplikasi crypto Indonesia pintu.co.id, Kamis (31/3/2022) yang mengambarkan potensi keuntungan investasi crypto ketimbang deposito, emas, dan dolar AS dengan investasi senilai Rp1.000.000 sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2020.

Hasil investasi dalam kurun waktu tersebut menunjukkan pertumbuhan masing-masing. Namun, aset kripto tumbuh jauh lebih tinggi. Lihat saja, deposito Rp1.050.600 atau tumbuh 5% dan emas Rp1.277.000 atau menguat 27,7%. Adapaun dolar AS tumbuh menjadi Rp1.022.000 atau menguat 2,2%. Bandingkan dengan Bitcoin yang nilai investasinya tumbuh menjadi Rp3 juta atau 300%.

Namun, laman tersebut juga mengingatkan, perbandingan tersebut merupakan referensi dan bukan panduan investasi. Performa masa lalu tidak menjanjikan performa di masa depan.

Deposito dihitung dengan bunga standar 5% per tahun dan nilai kurs emas dikutip dari logammulia.com. Sementara kurs dolar AS dan nilai Bitcoin terhadap rupiah diambil dari laman aplikasi Pintu.

Meski kehadiran crypto menggiurkan, masih banyak pemula yang bingung mencari tempat teraman dan terpercaya untuk investasi. Salah satu aplikasi crypto Indonesia yang disarankan untuk berinvestasi, salah satunya adalah aplikasi Pintu.

Mengenal Aplikasi Pintu

Aplikasi Pintu merupakan aplikasi crypto Indonesia termudah yang disarankan bagi pemula untuk jual beli crypto dengan mudah dan aman. Aplikasi ini aman digunakan karena sudah terdaftar di BAPPEBTI dan KOMINFO. Selain hadir dengan teknologi terbaru blockchain bersama tim profesional, Pintu juga menawarkan berbagai fitur investasi yang lengkap.

Mulai dari Price Alert, Jelajah, Wallet, update harga crypto secara realtime, Pintu Academy, PTU Token dan lainnya. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan, menjadikannya cocok digunakan para pemula dan profesional dalam investasi mata uang crypto di Pintu. Terlebih ada berbagai mata uang aset crypto yang tersedia pada aplikasi pintu seperti Bitcoin, Tether, Ethereum dan lainnya.

Kelebihan Aplikasi Pintu

1. Bisa Memantau Harga Crypto dalam Rupiah Secara Realtime

2. Fitur Earn

3. Pintu OTC

4. Biaya Transaksi Murah

5. Nabung Rutin

Tidak hanya memberikan kemudahan dalam penggunaannya saja. Ada beberapa hal yang membedakan aplikasi Pintu dengan aplikasi jual beli crypto yang lainnya. Di bawah ini ada beberapa kelebihan dari aplikasi Pintu yang perlu diketahui:Dengan jual beli mata uang crypto melalui aplikasi Pintu seseorang dapat lebih mudah dalam memantau pergerakan harga pasar. Karena di aplikasi ini semua harga crypto dapat ditampilkan dalam kurs rupiah secara realtime. Dalam tabel harga crypto menampilkan data yang sangat lengkap seperti nama mata uang crypto, harga saat ini hingga perubahan harga dalam bentuk persen.Aplikasi crypto Indonesia ini memiliki fitur Earn yang sangat bermanfaat bagi penggunanya. Fitur ini dapat digunakan untuk menyimpan aset crypto, bahkan trader juga bisa mendapatkan bunga hingga 4% setiap tahun. Keunggulan dari fitur Earn yaitu trader dapat melakukan top up serta tarik saldo kapanpun dan tidak akan terlock saldo tersebut.Salah satu kelebihan yang tidak dimiliki aplikasi jual beli crypto lainnya yaitu fitur Over the counter (OTC). Fitur ini adalah transaksi likuidasi tinggi yang aman serta ditujukan bagi individu maupun institusi yang ingin bertransaksi dalam jumlah besar. Jika ingin bertransaksi hingga milyaran rupiah per transaksi, maka akan mendapatkan slippage minimum dengan harga terbaik.Sebelum jual beli crypto maka seseorang harus mempertimbangkan berapa biaya transaksi yang dikeluarkan. Di aplikasi Pintu sendiri, biaya transaksi sangatlah murah. Biaya trading jual dan beli adalah Rp 0, biaya kirim crypto ke sesama akun Pintu gratis sedangkan kirim crypto ke blockchain lain bervariasi. Adapun biaya tarik rupiah hanya Rp 4.500 untuk semua bank.Bagi siapa saja yang sedang memulai investasi mata uang crypto, maka bisa memanfaatkan fitur Nabung Rutin. Dalam fitur ini menyediakan gambaran mengenai keuntungan yang akan didapatkan ketika berinvestasi ke salah satu mata uang crypto. Tidak hanya itu, fitur ini juga bisa digunakan dengan modal menabung yang murah yaitu dimulai dari RP 22 ribu saja.

Berdasarkan informasi di atas, tentunya calon trader kini sudah mulai mengenal aplikasi Pintu. Sehingga jika sedang mencari aplikasi jual beli crypto Indonesia yang mudah dan aman, maka wajib menggunakan Pintu. Terlebih di dalamnya sudah tersedia berbagai fitur menarik yang akan mempermudah untuk sukses berinvestasi aset crypto.