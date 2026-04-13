Diboyong Prabowo Ketemu Putin di Rusia, Apa Tugas Bahlil?

Momen Presiden Prabowo Subianto sebelum terbang ke Rusia, Minggu (13/4/2026) malam. (Foto: BPMI Setpres).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut serta dalam kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Moskow, Rusia. Kehadiran Bahlil dalam rombongan ini berkaitan dengan agenda strategis di sektor energi.

Kementerian ESDM menjelaskan, peran Bahlil dalam lawatan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas pasokan energi nasional, khususnya minyak, di tengah dinamika global.

“Kunjungan kerja ini merupakan lanjutan kemitraan antara kedua negara, dalam hal ini bagi Indonesia adalah untuk ketahanan energi nasional dalam jangka panjang,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Menurut Anggia, keterlibatan Menteri ESDM dalam kunjungan tersebut mencerminkan pentingnya sektor energi dalam menopang kepentingan nasional, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan Rusia.

Ia menambahkan, momentum pertemuan ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas kolaborasi konkret di bidang energi pada masa mendatang.

Dalam agenda kunjungan tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setibanya di Moskow.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan bahwa salah satu fokus utama pembahasan dalam pertemuan itu adalah keberlanjutan kerja sama energi antara Indonesia dan Rusia.

“Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak,” kata Teddy.

Ia menilai, pembahasan mengenai energi menjadi semakin penting di tengah perubahan lanskap global yang turut memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan energi dunia.

Selain isu energi, pertemuan kedua kepala negara juga akan membahas perkembangan geopolitik global. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia akan menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas serta perdamaian dunia, sekaligus memperkuat kemitraan strategis dengan negara mitra.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (12/4) sekitar pukul 23.10 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

Selain Bahlil Lahadalia, turut mendampingi dalam kunjungan ini antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Perjalanan menuju Moskow ditempuh selama kurang lebih 12 jam penerbangan langsung, dengan perkiraan tiba pada Senin pagi waktu setempat.

Setibanya di Moskow, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Vladimir Putin pada siang hari.

Kementerian ESDM memandang kunjungan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama energi lintas negara, guna mendukung ketahanan energi nasional yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.