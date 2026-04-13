Dicemooh Fans dan Mandul Gol, Leao Terancam Tinggalkan Milan di Akhir Musim

AC Milan disebut siap membuka pintu negosiasi untuk melepas winger andalan mereka, Rafael Leao, pada bursa transfer musim panas 2026. Laporan ini datang dari La Gazzetta dello Sport yang menegaskan bahwa belum pernah semudah ini bagi pihak luar untuk meyakinkan Rossoneri melepas sang pemain.

Dicemooh Fans, Paceklik Gol Sejak Maret

Situasi Leao di San Siro tengah berada di titik terendah musim ini. Pemain berusia 26 tahun itu dicemooh pendukung Milan sendiri saat ditarik keluar pada kekalahan telak 0-3 dari Udinese, Sabtu (11/4) lalu. Yang memperparah keadaan, Leao sudah tidak mencetak gol sejak 1 Maret 2026 — baik bersama Milan di liga maupun bersama timnas Portugal sejak November 2024.

Sepanjang musim ini, Leao telah tampil dalam 26 pertandingan di seluruh kompetisi dan membukukan sepuluh gol serta dua assist — torehan yang dinilai jauh dari ekspektasi untuk pemain dengan statusnya.

Klausul €175 Juta Dinilai Tidak Realistis

Leao memiliki klausul pelepasan senilai €175 juta yang dapat diaktifkan pada 1–15 Juli 2026. Namun Milan sendiri menyadari bahwa tidak ada klub yang akan bersedia membayar angka tersebut untuk pemain yang kembali menjalani musim inkonsisten.

Laporan sebelumnya menyebutkan Milan sudah siap menegosiasikan harga di kisaran minimal €50 juta. La Gazzetta dello Sport bahkan menulis bahwa "belum pernah semudah ini" untuk membujuk Rossoneri melepas sang winger.

Kontrak Leao di San Siro sendiri masih berjalan hingga Juni 2028, sehingga Milan masih memiliki posisi tawar yang cukup dalam menentukan harga jual.

MU, Chelsea, hingga Barcelona Antre

Sejumlah klub besar Eropa disebut menyimpan ketertarikan terhadap Leao. Bayern Muenchen dan Barcelona sempat menunjukkan minat belakangan ini, meski keduanya belum pernah masuk ke tahap pembicaraan serius dengan Milan maupun kubu pemain.

Chelsea diketahui pernah mengajukan tawaran senilai €80 juta beberapa tahun silam dan diyakini masih memantau situasi sang pemain.

Namun nama yang paling mencuat adalah Manchester United. La Gazzetta dello Sport secara khusus menyebut The Red Devils sebagai pihak yang "bisa menjadi opsi lebih dari klub lain" dalam perburuan tanda tangan Leao musim panas mendatang.

Faktor Piala Dunia 2026

Satu variabel besar yang berpotensi mengubah nilai pasar Leao adalah Piala Dunia 2026. Jika sang pemain tampil mengesankan membela Portugal di turnamen akbar tersebut, harga jualnya bisa kembali melonjak dan memperumit kalkulasi Milan maupun calon pembelinya.