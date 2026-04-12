Diciduk saat Terima Setoran, Senyum Semringah Bupati Tulungagung Berubah Kecut

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (tengah) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (12/4/2026) dini hari. (Foto: Antara/Darryl Ramadhan/nz/pri)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW). Gatut diringkus penyidik saat proses serah terima uang yang diduga hasil pemerasan dari kepala dinas di Pendopo Pemkab Tulungagung, Jumat (10/4/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah tim mendapatkan informasi valid mengenai rencana penyerahan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi sang Bupati.

"Tim mendapatkan informasi adanya rencana penyerahan uang dari salah satu dinas pada Bupati. Di-trigger adanya kebutuhan dari Bupati, sehingga disiapkan sejumlah uang," kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Minggu (12/4/2026).

Uang tersebut diserahkan melalui ajudan Gatut, Dwi Yoga Ambal (YOG). Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah serta barang bukti gaya hidup mewah berupa sepatu bermerek.

"Uang tunai yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini total sejumlah Rp335 juta," ujar Budi.

Penyidik mengendus bahwa uang ini adalah bagian dari total penerimaan Rp2,7 miliar yang dikumpulkan Gatut dari 16 organisasi perangkat daerah (OPD). KPK juga menyita empat pasang sepatu mewah senilai Rp129 juta, salah satunya merek Louis Vuitton.

"Bupati kerap meminta penggantian biaya pribadi, termasuk pembelian sepatu, berobat, hingga jamuan makan, kepada OPD," tambah Budi.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa para kepala dinas terpaksa menyetor karena adanya ancaman pencopotan jabatan hingga pemecatan sebagai ASN bagi mereka yang tidak patuh.

"Bagi yang tidak tegak lurus kepada Bupati, maka terancam dicopot dari jabatan atau bahkan mundur sebagai ASN," ucap Asep.

Asep memaparkan dua skema permintaan Gatut. Pertama, meminta setoran langsung melalui ajudan dengan nominal berkisar Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar, atau dengan modus menggeser anggaran proyek di dinas terkait.

"Permintaan jatah juga dilakukan GSW dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Jadi, datang ke OPD, nanti saya tambah anggaran OPD ini misalkan 10, nah dia minta dari situ, dari 10 itu minta sekian persen," jelas Asep.

Skema kedua adalah mematok jatah sebesar 50 persen dari nilai anggaran sebelum dana tersebut turun ke OPD.

"Kalau tadi ditambahkan (anggaran) Rp 100 juta, berarti dia minta Rp 50 juta, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD tersebut," lanjut Asep.

Dalam OTT ini, KPK menciduk total 18 orang, termasuk adik kandung Gatut yang merupakan anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro. Setelah pemeriksaan, Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi tahun anggaran 2025-2026.