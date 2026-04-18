Digandoli Utang Jumbo, Aturan TBA hingga Korupsi Bikin Garuda Indonesia Sulit Mengangkasa

Kasihan betul nasib PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), keuangannya seakan tak pernah pulih normal. Bahkan pada 2020, maskapai kebanggaan rakyat Indonesia ini boleh dibilang sudah bangkrut secara teknis, karena beban utang US$9,7 miliar atau setara Rp140 triliun (kurs Rp14.300/US$).

Akun Instagram @blackqoral.id, dikutip Sabtu (18/4/2026), mengkritisi Garuda Indonesia yang tak hanya digandoli beban utang US$9,7 miliar, tetapi juga adanya korupsi jumbo yang menggerogoti keuangan negara.

Ya, betul. Dua atau tiga tahun lalu, KPK mengungkap korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 yang menyeret eks Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar. Akibatnya negara tekor US$610 juta atau setara Rp9,4 triliun.

Akibat skandal keuangan ini, biaya leasing atau sewa pesawat menyedot 28 persen pendapatan perseroan. Operasional maskapai pun menjadi tidak efisien. Intinya, keuangan Garuda Indonesia semakin babak belur.

Padahal, berdasarkan data yang dipaparkan @blackqoral.id, Garuda Indonesia sempat memasuki masa kejayaan. Sepanjang 2009–2018, jumlah penumpang terbang 2,3 kali lipat, dari 44 juta melonjak menjadi 102 juta penumpang.

Namun, tiket pesawat dari maskapai ini tidak turun. Padahal, tren tarif penerbangan kala itu mengalami penurunan demi mengisi kursi penumpang. Ini sebuah anomali yang dilandasi sejumlah alasan kompleks.

Jadi bukan karena kebetulan, tetapi karena sistem penerbangan di Indonesia “dikunci” dengan aturan tarif batas atas (TBA). Sehingga Garuda Indonesia tidak terdorong menurunkan harga tiket ketika permintaan sedang tinggi.

Selain itu, geografis Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau menciptakan alasan bagi Garuda Indonesia untuk tetap menerapkan tiket mahal, karena menghubungkan ribuan pulau tersebut membuat operasional logistik dan distribusi pesawat menjadi mahal.

Kondisi ini diperburuk struktur pasar duopoli, monopoli bahan bakar, serta beban utang warisan masa lalu Garuda Indonesia yang masih membayangi hingga saat ini.

Sehingga jangan heran jika tiket penerbangan ke Singapura atau Kuala Lumpur lebih murah ketimbang ke Surabaya atau Medan. Karena itu tadi, mahalnya tarif untuk rute domestik. Bahkan disebut termahal kedua di dunia, setelah Brasil.

Fenomena ini tentu berdampak pada perekonomian lokal. Sektor pariwisata dalam negeri menjadi sulit berkembang karena wisatawan memilih ke luar negeri dengan ongkos lebih murah.

Okupansi hotel terjun bebas, sektor ekonomi kreatif pun ikut terkena imbasnya. Kondisi ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi di daerah, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pengangguran.

Kondisi ini jelas tak bisa dibiarkan. Perlu tekanan publik yang sadar akan akar masalah agar terjadi perubahan signifikan, sehingga tidak kembali terjebak dalam sistem yang sama bernama TBA.