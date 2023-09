Digelar 16-26 Februari, Ini Brand Mobil dan Motor yang Siap Ramaikan IIMS 2023

Gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) tahun ini akan dihelat pada 16-26 Februari 2023 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. IIMS 2023 mengusung tagline 'Bringing Opportunity for Otomotive Society Together' atau 'BOOST'.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung mengatakan, IIMS 2023 mengajak seluruh ekosistem otomotif untuk berperan serta dalam meningkatkan pertumbuhan industri otomotif nasional.

"Hadirnya IIMS juga merupakan implementasi dalam mewujudkan ruang besar tatap muka bagi para pelaku industri dan pecinta otomotif. IIMS2023 menyajikan beragam experience melalui rangkaian program spesial, mulai dari lifestyle corner, boating area, hingga program musik Infinite Live! selama 11 hari penyelenggaraan," kata Daswar di Jakarta, Kamis (12/1/2023).

IIMS menggunakan seluruh area JIExpo Kemayoran dengan lahan seluas 105 ribu meter persegi.

Deretan merek mobil dan motor yang bakal hadir yakni Daihatsu, BMW, Chery, DFSK, Honda, Hyundai, Mitsubishi, MG, Subaru, Suzuki, Toyota dan Wuling hingga Indomobil Group yang menghadirkan lima brand yaitu Audi, Citroen, KIA, Nissan, dan Volkswagen (VW).

Selanjutnya merek roda dua yang akan hadir yaitu Astra Honda Motor, Benelli-Keeway, Energica, Husqvarna, Italjet, KTM, Niu, Royal Alloy, Royal Enfield, dan Yamaha.

Sedangkan pada brand kendaraan listrik roda dua diikuti oleh Gelis, Ion Mobility, Rakata, Selis dan Smartby. Sebagai salah satu highlight, Yadea yang merupakan brand roda di bawah Indomobil Group, pertama kali memamerkan produk mereka di IIMS2023.

Sementara dari industri aftermarket dan pendukung, IIMS2023 kembali menggandeng Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Aksesoris Mobil Indonesia (PAHAMI) yang diikuti oleh Asuka, Hurricane, dan lainnya.

IIMS tahun ini melanjutkan kerja sama dengan perusahaan multifinance yakni MUFG Bank, Ltd. dan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Danamon) sebagai Official Bank Partner serta PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) sebagai Official Multifinance Partner.

Dyandra Promosindo selaku promotor menargetkan IIMS 2023 dapat mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp3,8 triliun. Target ini naik ketimbang pencapaian IIMS 2022 yaitu Rp3,43 triliun dengan total kendaraan yang terjual sebanyak 9.634 unit.

Penyelenggara juga menargetkan jumlah pengunjung selama 11 hari pameran sebanyak lebih dari 400 ribu orang.

"Kami yakin ini tercapai karena sudah tidak ada lagi kebijakan PPKM," ucap Rudi MF, Project Manager IIMS 2023.

Dimeriahkan ragam pertunjukan musik

Area outdoor IIMS2023 juga akan diramaikan dengan konser musik berbalut Infinite Live yang akan menghadirkan sejumlah musisi ternama seperti DeadSquad feat Isyana, The Changcuters feat Nidji, Vierratale feat RE:UNION, JKT 48, Yura Yunita, Nadin Amizah, Parade Hujan, Soegi Bornean, Ananda Feat. Monita, Dewa 19 Feat. Virzha.

Harga tiket masuk IIMS2023 sebesar Rp50.000 selama weekdays (Senin - Kamis) dan Rp85.000 selama weekend (Jumat - Minggu).

Untuk harga tiket masuk IIMS2023 yang mencakup acara Infinite Live, pengunjung akan dikenakan biaya sebesar Rp200.000 untuk weekdays dan Rp250.000 untuk weekend.