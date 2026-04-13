Dihadiri Mendag hingga Wamensos, IKA UNS Konsolidasikan Kekuatan Alumni di Smesco

(Foto: UNS)

Tradisi Halal Bihalal kerap diidentikkan dengan ajang temu kangen semata. Namun, Ikatan Alumni Universitas Sebelas Maret (IKA UNS) mendobrak kebiasaan tersebut dengan menyulap ajang silaturahmi menjadi platform kolaborasi lintas sektor yang strategis.

Bertajuk “UNS Home Coming 2026” dengan tema “UNStoppable: Back Together, Better Than Ever”, acara yang digelar di Smesco Tower, Jakarta, Minggu (12/4/2026), ini sukses mempertemukan alumni dari berbagai generasi, mulai dari menteri kabinet hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kekuatan jejaring ini tercermin dari hadirnya sejumlah tokoh penting nasional yang merupakan jebolan kampus di Surakarta tersebut. Tampak hadir Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, Anggota DPR Rusli Habibie, hingga Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan.

Lebih dari Sekadar Organisasi, IKA UNS Jadi Orkestrator

Ketua Umum IKA UNS, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa kebesaran sebuah ikatan alumni tidak lagi diukur dari seberapa banyak anggotanya, melainkan seberapa kuat mereka terhubung dan bergerak bersama untuk bangsa.

"Ini adalah UNS-eemoment ketika kita kembali ke akar, sekaligus melangkah lebih jauh. Dari sini kita bangun semangat UNStoppable. Kebanggaan terhadap UNS harus diwujudkan dalam aksi nyata bagi kemajuan kampus dan bangsa," tegas Zudan.

Ia memosisikan IKA UNS saat ini sebagai orkestrator jejaring yang bertugas mengonsolidasikan potensi kolektif alumni menjadi kekuatan strategis di berbagai sektor.

Modal Hadapi Kompetisi Global

Visi IKA UNS selaras dengan harapan almamater. Rektor UNS, Hartono, yang turut hadir dalam acara tersebut menyadari bahwa jejaring alumni adalah aset tak ternilai di tengah ketatnya kompetisi pendidikan tinggi global.

"Kehadiran alumni dari berbagai sektor dan wilayah menunjukkan bahwa UNS memiliki ekosistem yang kuat. Ini adalah modal penting untuk mendorong pengembangan institusi, memperluas kolaborasi, serta meningkatkan kontribusi UNS bagi bangsa," ungkap Hartono.

Sinergi Bisnis dan Karier Lintas Generasi

Untuk mewujudkan ekosistem yang hidup dan berkelanjutan, IKA UNS merancang acara ini secara inklusif dan adaptif. Ketua Harian IKA UNS, Reza Fahmi Riawan, menjelaskan bahwa acara tidak dibuat eksklusif atau tersekat oleh angkatan kelulusan.

"Semua alumni memiliki ruang yang sama untuk terlibat. Ini bukan hanya tentang berkumpul, tetapi tentang membangun ekosistem," jelas Reza.

Fungsi kolaborasi tersebut diwujudkan secara konkret melalui berbagai aktivasi program di lokasi, seperti networking session, career hub, creative lab, hingga artisan market yang memamerkan produk-produk UMKM milik alumni. Inisiatif ini membuka lebar peluang sinergi bisnis antaralumni sekaligus memperkuat ekonomi berbasis jejaring yang berdaya guna.