Dihelat Akhir Pekan Ini, Persiapan OLX Autos IMX 2022 Sudah 90 Persen

Kurang dari tiga hari menuju gelaran puncak OLX Autos Indonesia Modification & Lifestyle Expo (OLX Autos IMX) 2022 pada 1-2 Oktober di Hall A JCC Senayan, Jakarta, persiapan pesta modifikasi terbesar di Indonesia sudah mencapai 90 persen.

Dalam gelaran kelima ini, OLX Autos IMX 2022 kembali dikemas secara offline dengan menghadirkan kolaborasi lintas industri sebagai perpaduan industri otomotif dan lifestyle.

Event OLX Autos IMX 2022 yang digagas oleh National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) akan menyajikan pengalaman baru mengikuti tren perkembangan jaman. Acara yang berlangsung selama dua hari ini akan menjadi menjadi saksi geliat perkembangan industri modifikasi dan aftermarket Nasional.

"Sejumlah konten khas IMX bisa dinikmati dalam dua hari mulai pukul 10.00 hingga 21.00 WIB. IMX tahun ini akan diwarnai dengan peluncuran produk aftermarket dan lifestyle berkualitas, 'Perang Bintang' Black Stone Live Modz Challenge 2022, Puluhan Mobil Modifikasi Terbaik Indonesia dalam Jajaran NMAA Top 50, Overseas Talkshow, Produk modifikasi berkualitas dengan diskon hingga 80 persen dari berbagai tenant OLX Autos IMX 2022 hingga pengundian Giveaway hampir setiap jam acara hingga puncaknya pengundian Supergiveaway On The Spot Subaru Forester garapan NMAA TV dan lima Car Enthusiast dan Toyota Innova 2KD garapan Ridwan Hanif," papar IMX Project Director Andre Mulyadi dalam siaran persnya kepada Inilah.com.

Pembelian tiket on the spot masih bisa dilakukan di booth loket resmi OLX Autos IMX 2022 di Hall A JCC Senayan pada 1-2 Oktober 2022. Harga tiket on the spot mulai dari Rp100.000 sudah termasuk kupon giveaway dan supergiveaway untuk pengunjung.

Pengunjung dapat menikmati setiap suguhan supporting content, berbelanja berbagai produk modifikasi dan lifestyle serta mendapatkan kesempatan berbagai produk giveaway hingga satu unit Subaru Forester Gen 2 All Wheel Drive dengan hadir langsung di lokasi venue.

"Tingginya minat car enthusiast di Indonesia terhadap bidang modifikasi belakangan ini membuat acara puncak OLX Autos IMX 2022 juga membawa unsur lifestyle yang tercipta berkat kolaborasi lintas industri agar industri otomotif bisa lebih banyak diterima di kalangan luas. Kami menjamin keseruan ini jadi nuansa baru bagi para pecinta otomotif, jadi silahkan hadiri dan nikmati suguhan dari kami asosiasi NMAA dalam OLX Autos IMX 2022," jelas Andre.