Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Qodari Tunggu Keputusan Presiden

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dalam acara deklarasi Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) di Jakarta, Jumat (17/4/2026). (Foto: KSP)

Ukuran Font Kecil Besar

Isu perombakan kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Sejumlah nama pejabat di lingkar Istana mulai dikaitkan dengan kemungkinan pergeseran jabatan, termasuk pada posisi strategis di lembaga kepresidenan.

Salah satu sosok yang ramai diperbincangkan adalah Muhammad Qodari. Ia disebut-sebut berpotensi berpindah dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mengisi posisi Juru Bicara Presiden sekaligus memimpin Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Menanggapi kabar tersebut, Qodari tidak memberikan jawaban pasti. Ia memilih menunggu keputusan resmi dari Presiden.

"Kita tunggu saja perekembangan dari presiden," kata Qodari saat dihubungi Inilah.com, Senin (27/4/2026).

Ia menegaskan, keputusan terkait reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden. "Itu semua hak prerogratif presiden," ujarnya.

Di tengah isu tersebut, sejumlah posisi lain juga disebut berpotensi mengalami perubahan. Jabatan yang dikabarkan terdampak antara lain Kepala KSP, Kepala Bakom, serta Kepala Badan Karantina Nasional.

Nama Dudung Abdurachman turut mencuat dan disebut-sebut berpeluang mengisi posisi Kepala KSP. Saat ini, Dudung menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Sementara itu, posisi Kepala Badan Karantina Nasional dikabarkan akan ditempati Abdul Kadir Karding, yang sebelumnya menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia periode 2024–2025.

Selain itu, nama Hasan Nasbi juga ikut disebut. Ia dikabarkan akan mendapat penugasan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Saat ini, Hasan diketahui menjabat sebagai Komisaris Pertamina, setelah sebelumnya bergeser dari posisi Kepala Komunikasi Kepresidenan pada 2024.