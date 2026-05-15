Dikejar Timsus Purbaya, 40 Perusahaan Baja China Kini Nurut Bayar Pajak

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa melalui tim gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melakukan kunjungan langsung ke 40 perusahaan baja asal China yang tidak memenuhi kewajiban pajak.

Purbaya menyebut puluhan perusahaan itu siap mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.

"Itu Pajak sudah bicara dengan mereka. Maksudnya mereka tentunya mau go legal," ujar Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, dikutip Jumat (15/5/2026).

Namun, Purbaya tak merinci jumlah realisasi kewajiban perpajakan yang sudah dibayarkan oleh 40 perusahaan baja asal China tersebut. Dia menegaskan akan terus mengejar puluhan perusahaan itu untuk membayarkan kewajiban pajaknya.

"Tapi kita lihat seperti apa ke depannya. Kalau enggak ada gerakan lagi dari mereka yaudah kita kejar lagi," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto telah mengincar 40 perusahaan baja tersebut sejak awal tahun ini.

Dia mengatakan total kerugian negara dari 40 perusahaan tersebut mencapai Rp4 triliun per tahun pada periode 2016-2019.

"Estimasi kerugian dari 40 perusahaan tersebut setiap tahunnya sekitar Rp4 triliun," tutur dia.

Dia mengatakan nantinya Direktorat Jenderal Pajak juga akan menyasar sektor lain seperti industri mebel yang masuk dalam radar pantauan.

"Tentu ada beberapa industri lain yang terindikasi, seperti mebel. Nanti kita akan report kalau sudah waktunya," tutur Bimo.