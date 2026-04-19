Dikejar Waktu, Tim Thomas-Uber Indonesia Langsung Geber Latihan Usai Mendarat di Denmark

Tim Piala Thomas & Uber Indonesia tak punya waktu leha-leha sesampainya di Horsens, Denmark, Sabtu (18/4/2026) kemarin. Fajar Alfian dan kawan-kawan pun langsung menggeber latihan.

Tak tanggung-tanggung, bertempat di Horsens Badminton Club, tim Thomas dan Uber menghabiskan waktu kurang lebih empat jam di dalam lapangan.

Mulai dari pemanasan, ice breaking hingga variasi menu latihan individu dari pola bertahan, menyerang dan drilling.

Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan persiapan jelang penyelenggaraan Piala Thomas & Uber 2026 yang semakin dekat.

Berkejaran dengan waktu, tim Indonesia ingin adaptasi, aklimatisasi dan kondisi para atlet betul-betul siap secepat mungkin.

"Memang karena waktunya juga cuma beberapa hari jadi memang latihan pertama ini, saya menekankan intensitasnya sudah agak naik. Tidak menunggu besok atau lusa," ungkap Imam Tohari, pelatih tunggal putri.

"Jadi tadi harus dipaksakan biar ke depan sudah seperti biasa dan sudah lebih bagus dan enak kondisinya," lanjut Imam.

Di sisa hari, Imam mengaku memfokuskan Putri KW dan kolega pada akurasi pukulan dan ketahanan fisik.

"Pematangan pasti dari segi teknik dan akurasi pukulan, pemantapan di situ. Selain juga kita menjaga di faktor fisik, hari ini sampai mulai pertandingan," jelas Imam.

"Dengan waktu yang mepet ini, saya juga akan berusaha meningkatkan kekuatan anak asuh saya di tunggal putri," sahut Imam.

Di sisi lain, manajer tim Shendy Puspa Irawati mengungkapkan harapan di momen aklimatisasi ini. Dia ingin kekompakan tim segera terbentuk, mengingat penyelenggaraan Thomas dan Uber Cup akan berlangsung kurang dari sepekan.

"Dengan berangkat lebih awal ke Horsens, kami mengharapkan anak-anak persiapannya bisa lebih fokus, lebih minim distraksi dan kekompakan tim bisa terbentuk dengan semakin kuat dan solid. Selain latihan dengan program yang sudah biasa, kami juga sudah menyiapkan sesi-sesi khusus seperti psikolog dan team buliding," ucap Shendy.

Dalam kesempatan itu, Shendy juga berbicara soal fasilitas yang digunakan Jonatan Christie cs. PBSI kata dia telah menyewa sekitar enam lapangan di sebuah klub bulu tangkis di kota Horsens, untuk digunakan sebagai sarana latihan selama lebih kurang empat hari.

"Untuk fasilitas yang diberikan, kami menyewa enam lapangan di Horsens Badminton Club dari tanggal 18-21 April sebelum berpindah latihan di arena pertandingan pada 22 dan 23 April," kata dia.

"Untuk penginapan, kami sudah menginap di official hotel agar tidak berpindah-pindah. Di sana sudah tersedia gym dengan alat-alat yang memadai. Semua demi kenyamanan anak-anak," lanjut Shendy.

Asal tahu saja, Piala Thomas & Uber 2026 bakal dilangsungkan pada 24 April hingga 3 Mei di Forum Horsens, Horsens, Denmark.

