Dilantik Helmy Yahya, Kreator Komedi Omped Visual Kini Pimpin AKKSI

Nama Alfarid Ramadani, atau yang lebih populer dikenal dengan nama panggung Omped Visual, kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena konten komedi terbarunya yang viral, melainkan lompatan karier besarnya di kancah industri kreatif nasional.

Kreator digital yang lekat dengan konten humor relatable ini resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lampung untuk Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia (AKKSI). Organisasi bergengsi ini berada langsung di bawah naungan Kementerian Ekonomi Kreatif RI.

Pelantikan tersebut berlangsung di Jakarta pada 8 Desember 2025 lalu dan dipimpin langsung oleh tokoh pertelevisian dan industri kreatif ternama, Helmy Yahya.

Transformasi dari Layar Gawai ke Kursi Kepemimpinan

Kabar pelantikan Omped Visual sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku industri kreatif. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa dunia pembuatan konten kini tak lagi sekadar hiburan semata, melainkan telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru yang terstruktur.

Sebagai seorang entertainer digital, rekam jejak Omped Visual memang tak main-main. Konsistensinya mengangkat tema kehidupan sehari-hari yang dibalut komedi khas sukses membangun kedekatan emosional dengan jutaan audiens dari berbagai kalangan.

Hingga kini, ia telah mengumpulkan basis pengikut yang fantastis di berbagai platform:

TikTok: 12,7 juta followers (@omped_visual)

YouTube: 15,5 juta subscribers

Instagram: 1,2 juta followers

Misi Majukan Ekosistem Kreator Lokal Lampung

Kepercayaan yang diberikan oleh Helmy Yahya dan AKKSI kepada Omped Visual tentu bukan tanpa alasan. Kapasitasnya dalam membangun audiens secara organik dari nol hingga mencapai puluhan juta pengikut dinilai sebagai modal kuat untuk memimpin komunitas kreator.

Dalam peran barunya sebagai Ketua DPW AKKSI Lampung, Omped Visual mengemban misi besar untuk menjadi jembatan antara talenta lokal dan peluang nasional maupun global. Ia diharapkan mampu mendorong lahirnya kreator-kreator baru dari daerah yang selama ini belum terekspos secara maksimal, sekaligus memberikan edukasi, perlindungan, dan dukungan kolaborasi.

Banyak pihak menilai pencapaian Omped Visual ini sebagai inspirasi besar bagi generasi muda. Dari sebuah video komedi sederhana, ia membuktikan bahwa kreativitas, konsistensi, dan keberanian bisa mengantarkan seseorang menjadi figur penting yang membawa perubahan nyata bagi ekosistem industri kreatif di Indonesia.