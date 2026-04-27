Dilantik Jadi Menteri LH, Jumhur Soroti Standar Global Pengelolaan Sampah

Jumhur Hidayat usai dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup (LH) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2025).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2025).

Usai pelantikan, Jumhur menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi, terutama terkait penerapan standar global dalam pengelolaan limbah.

Menurutnya, pekerjaan rumah di sektor lingkungan hidup sudah menanti, termasuk penyesuaian kebijakan dengan berbagai perjanjian internasional.

“Alhamdulillah saya ditetapkan sebagai Menteri Lingkungan Hidup pasti banyak hal yang harus dilakukan di depan mata kita misalnya sampah secara bertahap akan mengikuti global standar berbagai perjanjian internasional yang akan kita kerjakan itu,” kata Jumhur kepada wartawan.

Jumhur juga menyatakan optimisme terhadap kinerja kementeriannya ke depan, seiring dengan komitmen pemerintah dalam isu lingkungan hidup.

Ia menilai dukungan dari Presiden menjadi faktor penting dalam menjalankan agenda tersebut.

“Dan mudah-mudahan dengan dukungan Presiden punya komitmen dalam Lingkungan Hidup ini saya yakin aparat di Lingkungan Hidup dapat melaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, Jumhur mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga lingkungan, tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

“Doakan dan bantu saya berkampanye memastikan Lingkungan Hidup menjadi habits di hati kita, habits in our hearts kalau itu terjadi dampaknya akan baik ke depan masyarakat kita,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Ia menggantikan posisi Hanif Faisol yang menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan.

Adapun, pelantikan ini diawal dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kemudian, pelantikan dilanjutkan dengan membacakan Keputusan Presiden Nomor 51/P tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Wakil Nenteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Selanjutnya, Prabowo memimpin pembacaan sumpah jabatan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Prabowo yang kemudian diikuti oleh jajaran menteri yang baru dilantik.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujarnya menambahkan.