Dilantik Jadi Menteri LH, KSPSI Wanti-wanti Jumhur tak Lupa Perjuangan Buruh

Mohammad Jumhur Hidayat dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026). (Foto: Inilah.com/ Vonita Betalia)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyambut positif penunjukan Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai masuknya tokoh buruh ke dalam kabinet menjadi momen penting bagi gerakan pekerja di Indonesia.

"Hari ini juga kami menyampaikan ucapan syukur karena sahabat kami, Bung Jumhur Hidayat, resmi sebentar lagi akan menjadi Menteri Lingkungan Hidup di kabinet Bapak Prabowo Subianto," kata Andi Gani saat jumpa pers Panitia May Day 2026 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Ia mengungkapkan telah mengetahui rencana penunjukan tersebut sejak beberapa hari sebelumnya. Menurutnya, kehadiran perwakilan buruh di pemerintahan merupakan bentuk pengakuan terhadap peran organisasi pekerja.

"Sebenarnya saya sudah mengetahui ini sejak delapan hari yang lalu. Saya sudah mengetahui bahwa akan ada tokoh buruh masuk kabinet dan kami anggap ini adalah kehormatan untuk seluruh gerakan buruh Indonesia," ujarnya.

Meski demikian, Andi Gani berharap Jumhur tetap menjaga komitmen terhadap perjuangan buruh setelah menjabat sebagai menteri.

"Dan kami berpesan kepada Bung Jumhur agar tidak meninggalkan idealisme dan ideologi perjuangan buruh," harapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Jumhur telah memberikan komitmen untuk tetap berpegang pada nilai-nilai tersebut.

"Bung Jumhur menyampaikan ke saya, pasti beliau tidak akan pernah meninggalkan idealisme sebagai pimpinan buruh," pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Ia menggantikan Hanif Faisol yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.