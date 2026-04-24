Dilema dalam Lingkar Kepemimpinan: Antara Loyalitas dan Integritas

“Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang pemimpin, maka Dia akan jadikan baginya menteri yang jujur… Namun jika menghendaki keburukan, maka dijadikan baginya menteri yang buruk…”

(HR. Abu Daud 2543)

Ada satu prinsip sederhana dalam kepemimpinan: kualitas seorang pemimpin tercermin dari orang-orang yang ia pilih di sekelilingnya. Kepemimpinan bukan hanya soal siapa yang memegang kendali, tetapi juga siapa yang dipercaya untuk menjalankan, mengoreksi, dan menjaga arah kekuasaan. Di titik inilah nasib organisasi—bahkan negara—ditentukan.

Dalam konteks modern, “menteri” tidak lagi terbatas pada pejabat negara. Ia bisa berarti anggota kabinet, direksi dan komisaris BUMN, manajemen puncak perusahaan swasta, hingga tim inti dalam organisasi. Seorang pemimpin boleh memiliki visi besar, tetapi jika dikelilingi oleh orang-orang yang oportunis atau tidak jujur, maka visi itu perlahan menyimpang. Kepemimpinan kehilangan arah bukan karena kurangnya gagasan, melainkan karena buruknya kualitas lingkar dalam.

Integritas sebagai Penyeimbang Kekuasaan

Sejarah memberi pelajaran penting tentang peran orang-orang di sekitar pemimpin. Kisah Nabi Sulaiman dan Ashif bin Barkhaya menunjukkan bahwa keberanian untuk menyampaikan kebenaran adalah fondasi utama menjaga integritas kepemimpinan. Ashif bukan sekadar pembantu, tetapi penjaga moral kekuasaan. Ia berani mengingatkan, bahkan ketika penyimpangan terjadi di lingkar terdekat.

Pesannya jelas: pemimpin yang baik bukan yang selalu benar, tetapi yang memiliki orang-orang di sekelilingnya yang berani mengatakan ketika ia salah. Tanpa keberanian itu, kekuasaan cenderung membangun ruang gema—tempat di mana hanya suara yang menyenangkan pemimpin yang didengar, sementara kritik dibungkam.

Ketika Loyalitas Mengalahkan Integritas

Dalam praktiknya, banyak krisis kepemimpinan justru berakar dari kesalahan memilih orang. Di pemerintahan, berbagai kasus korupsi memperlihatkan pola yang sama: bukan sekadar pelanggaran individu, tetapi jaringan kekuasaan yang saling melindungi. Dalam konteks ini, ketiadaan figur yang berani mengingatkan menjadi celah yang memicu penyimpangan.

Di BUMN, persoalan lain muncul ketika jabatan strategis diisi bukan berdasarkan kompetensi, melainkan kedekatan politik. Keputusan bisnis menjadi bias, konflik kepentingan meningkat, dan risiko penyimpangan semakin besar. Sementara di sektor swasta, fenomena serupa terlihat ketika pemimpin lebih mengutamakan loyalitas personal dibanding integritas profesional. Informasi dimanipulasi, masalah disembunyikan, dan organisasi berjalan tanpa koreksi yang sehat.

Penelitian bahkan menunjukkan bahwa kedekatan berlebihan antara pimpinan dan tim inti dapat meningkatkan risiko pelanggaran etika. Loyalitas yang tidak dikendalikan justru berubah menjadi pembenaran atas tindakan yang salah.

Kesalahan Klasik dalam Memilih Lingkar Kekuasaan

Dari berbagai kasus tersebut, terlihat satu pola yang berulang. Pemimpin tidak jatuh sendirian, tetapi bersama orang-orang yang ia pilih. Kesalahan yang sering terjadi bukan pada visi, melainkan pada preferensi terhadap kedekatan dibanding kompetensi, loyalitas buta dibanding kejujuran, serta kecenderungan menyingkirkan suara kritis.

Padahal, justru orang-orang yang kritis itulah yang menjadi penyeimbang. Mereka menjaga agar kekuasaan tetap berada di jalur yang benar. Tanpa mereka, kepemimpinan kehilangan mekanisme koreksi internal.

Kepemimpinan yang sehat hanya dapat dibangun melalui lingkungan yang menjunjung integritas. Kejujuran harus ditempatkan di atas kecerdasan semata, karena kecerdasan tanpa integritas justru berpotensi menjadi ancaman. Pemimpin juga perlu membuka ruang bagi perbedaan pendapat, karena kritik adalah instrumen untuk menjaga arah.

Lebih dari itu, budaya saling mengingatkan harus menjadi bagian dari organisasi. Lingkungan yang dipenuhi pujian bukanlah tanda kesehatan, melainkan indikasi lemahnya kontrol internal. Sebaliknya, organisasi yang terbuka terhadap kritik memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang.

Cermin Kepemimpinan Ada di Sekelilingnya

Pada akhirnya, kualitas seorang pemimpin tidak diukur dari pidato atau retorika, melainkan dari siapa yang ia pilih, siapa yang ia pertahankan, dan siapa yang ia lindungi. Lingkar dalam adalah cermin nyata dari arah kepemimpinan.

Jika di sekelilingnya terdapat orang-orang yang jujur dan berintegritas, maka kepemimpinan akan tetap berada di jalur yang benar. Namun jika yang dominan adalah kepentingan pribadi dan loyalitas semu, maka krisis hanya tinggal menunggu waktu.

Karena itu, pertanyaan paling mendasar bagi setiap pemimpin bukan hanya tentang apa yang akan dilakukan, tetapi siapa yang diajak berjalan bersama. Di situlah masa depan kepemimpinan ditentukan.