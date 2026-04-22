Dilema Kenaikan Iuran BPJS saat Dompet Rakyat Menipis, Pengamat Usulkan Begini

Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menjelaskan pendapatan utama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berasal dari iuran yang mengacu pada Perpres Nomor 81 Tahun 2018. Evaluasi iuran dilakukan paling lambat dua tahun.

"Kenaikan iuran (BPJS) terakhir pada 2020 diatur dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, dan hingga saat ini belum ada kenaikan iuran lagi. Fakta saat ini, rasio klaim sudah di atas 100 persen dan aset bersih JKN sudah hampir habis. Sehingga, pada 2026 ini diperkirakan akan terjadi defisit total," ungkap Timboel kepada Inilah.com di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Jika terjadi defisit, kata dia, maka pembayaran klaim ke rumah sakit (RS) dan pembayaran kapitasi ke FKTP bakal tersendat. Pada akhirnya, pasien JKN akan mengalami kesulitan saat mengakses fasilitas kesehatan atau faskes.

"Jadi memang harus ada kenaikan iuran, namun dalam kondisi saat ini, di mana ekonomi tidak baik, kelas menengah terus menurun, PHK di mana-mana, daya beli masyarakat menurun, seharusnya yang dinaikkan iurannya adalah iuran PBI JKN yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat (APBN)," tuturnya.

Ia menilai jika peserta mandiri yang iuran BPJS-nya dinaikkan, beban keuangan mereka akan semakin berat.

"Saat ini saja, sudah banyak peserta mandiri yang menunggak iuran sehingga tidak aktif lagi. Jadi, kalau pun iurannya naik 1 perak saja, maka peserta mandiri akan tetap tidak bisa bayar iuran. Saya usul agar kenaikan iuran hanya untuk PBI JKN. Untuk peserta mandiri tidak naik," tegasnya.

Hal yang penting dilakukan pemerintah saat ini, kata Timboel, adalah merealisasikan janji penghapusan tunggakan iuran, seperti yang pernah dijanjikan Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, pada Oktober 2025.

"Kalau dihapuskan, maka tunggakan tidak menyandera, dan bila ekonomi sudah baik boleh dinaikan tapi juga jangan tinggi-tinggi," jelasnya.

Untuk kenaikan iuran PBI JKN, lanjutnya, sebenarnya sudah dibicarakan pada 2025 dan telah dialokasikan Rp20 triliun untuk kenaikan iuran menjadi Rp59 ribu per orang per bulan.

"Namun (dengan adanya pergantian) menkeu, Rp20 triliun dijadikan dana cadangan yang akan turun bila defisit. Saya mendorong Rp20 triliun dikonversi jadi kenaikan iuran PBI JKN sehingga bisa mendorong rasio klaim di bawah 100 persen," ucap Timboel.

Menurutnya, upaya lain untuk menaikkan pendapatan iuran adalah penegakan hukum bagi perusahaan swasta yang belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan.

"(Serta) kendali mutu dan kendali biaya juga harus dilakukan serius untuk mengatasi fraud yang menjadi salah satu penyebab rasio klaim tinggi," pungkasnya.