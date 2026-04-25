Dilema "Listrifikasi", Menagih Pajak Hijau di Tengah Badai Harga BBM

Pemerintah mengakhiri era pajak nol persen bagi kendaraan listrik. Kebijakan ini mengekspos retaknya sinkronisasi antara ambisi Presiden Prabowo Subianto dalam swasembada energi dengan pragmatisme fiskal di tingkat daerah. Kini, bukan hanya beban konsumen yang membengkak, tetapi kepastian investasi hijau senilai Rp 44,23 triliun berada di ujung tanduk

Di bawah panji Asta Cita, Presiden Prabowo Subianto tengah menggelorakan sebuah lompatan besar menuju kemandirian energi dan industrialisasi hijau. Namun, gerak maju ini seolah tertahan oleh "rem tangan" birokrasi di tingkat kementerian.

Di saat Presiden membayangkan Indonesia sebagai Rising Giant yang memproduksi massal sedan listrik nasional pada 2028, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 justru memutus urat nadi insentif yang selama ini menjadi daya tarik utama transisi energi di tingkat konsumen.

Namun, ketentuan dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 tidak sepenuhnya menghapus insentif bagi kendaraan listrik. Aturan tersebut mengubah skema dengan tidak lagi menetapkan pembebasan pajak secara otomatis, melainkan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besaran insentif.

Dengan skema baru ini, kendaraan listrik tetap menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, pemerintah daerah dapat memberikan pembebasan atau pengurangan pajak sesuai kebijakan masing-masing.

Perubahan pendekatan ini membuat kebijakan insentif kendaraan listrik tidak lagi seragam secara nasional. Sejumlah daerah memilih tetap memberikan keringanan untuk mendorong adopsi kendaraan listrik, sementara daerah lain mempertimbangkan penerapan pajak dengan alasan kebutuhan pendapatan asli daerah.

Kementerian Dalam Negeri juga mendorong pemerintah daerah untuk tetap memberikan insentif sebagai bagian dari dukungan terhadap percepatan elektrifikasi kendaraan. Dengan demikian, keberlanjutan insentif kini sangat bergantung pada kebijakan fiskal di tingkat daerah.

Konsekuensinya, biaya kepemilikan kendaraan listrik berpotensi berbeda antarwilayah. Konsumen dapat menghadapi besaran pajak yang bervariasi, tergantung pada insentif yang diberikan di daerah tempat kendaraan didaftarkan.

Perubahan ini sekaligus menandai pergeseran kebijakan dari pendekatan insentif nasional menuju desentralisasi fiskal, di mana peran pemerintah daerah menjadi lebih dominan dalam menentukan arah adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Paradoks "Game Changer"

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa elektrifikasi kendaraan adalah kunci untuk meredam krisis energi dan mencapai kemandirian fiskal. Bagi Presiden, peralihan ke kendaraan listrik bukan sekadar tren, melainkan sebuah strategi perubahan total yang ia sebut sebagai game changer.

Dalam simulasinya, Presiden menyebutkan bahwa pengguna motor listrik hanya perlu mengeluarkan biaya operasional sebesar 20 persen atau seperlima dibandingkan motor berbahan bakar minyak.

"Jadi this is our game changer. Ini game changer,” ujar Prabowo saat mengumpulkan jurnalis senior dan pengamat di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3).

Ambisi ini tidak main-main. Pemerintah telah menargetkan produksi massal kendaraan sedan berbasis listrik nasional pada 2028, yang diharapkan menjadi tonggak industrialisasi hijau.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghadiahi Presiden Prabowo Subianto Mobil Listrik Togg T10X di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025). (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden).

Namun, kebijakan yang lahir dari Kementerian Dalam Negeri justru tampak berjalan ke arah berlawanan. Melalui Permendagri 11/2026 yang berlaku sejak 1 April 2026, status kendaraan listrik tidak lagi otomatis dikecualikan dari objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kebijakan ini seolah "menjebak" konsumen yang baru saja berniat mengikuti ajakan Presiden untuk beralih demi efisiensi nasional.

Keresahan masyarakat kian memuncak ketika penghapusan pajak nol persen ini bertepatan dengan lonjakan harga BBM non-subsidi yang gila-gilaan. Per 18 April 2026, PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga BBM jenis diesel non-subsidi yang berdampak luas pada biaya logistik dan transportasi.

Di wilayah Jawa, harga Pertamina Dex melonjak tajam menjadi Rp 23.900 per liter, sementara Dexlite menyentuh Rp 23.600 per liter. Di luar Jawa, seperti di Riau dan Sumatera Barat, harga Pertamina Dex bahkan nyaris menembus ambang psikologis Rp 25.000, tepatnya Rp 24.950 per liter.

Logika publik yang mengharapkan kendaraan listrik sebagai sekoci penyelamat di tengah badai harga BBM kini buyar. Pasalnya, biaya administratif kepemilikan mobil listrik yang sebelumnya nyaris nol, kini bisa melonjak drastis.

Berdasarkan simulasi perhitungan sesuai aturan baru, mobil listrik kelas menengah seperti BYD Atto 1 yang menjadi primadona pasar kini harus menanggung beban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan sekitar Rp 4,9 juta hingga Rp 5,2 juta.

Sementara untuk mobil listrik mungil seperti Wuling Air EV, konsumen kini harus merogoh kocek antara Rp 3,7 juta hingga Rp 4,7 juta per tahun. Ironi kian terasa pada segmen premium seperti BYD Denza D9, di mana pajak tahunannya diperkirakan bisa mencapai Rp 19,7 juta.

Inkonsistensi Pusat dan Ego Daerah

Kebijakan yang menyerahkan diskresi insentif kepada pemerintah daerah dianggap sebagai langkah prematur. Aturan ini tidak hanya menghapus status bebas pajak kendaraan listrik, tetapi juga mengekspos ego sektoral pemerintah daerah yang kini mengancam keberlangsungan investasi hijau senilai Rp 44,23 triliun.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi figur paling vokal dalam menegaskan "ego daerah" ini. Ia bersikeras bahwa kendaraan listrik, meski ramah lingkungan, tetap menggunakan fasilitas jalan yang membutuhkan biaya pemeliharaan rutin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Harapan saya adalah pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil menggunakan jalan," ucap Dedi Mulyadi dikutip inilah.com dari situs resmi Pemprov Jawa Barat.

Sikap pragmatis ini muncul dari kekhawatiran daerah akan keterlambatan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang dapat melumpuhkan pembangunan infrastruktur jika pajak daerah terus dikurangi.

Kontras dengan Jawa Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Bapenda Lusiana Herawati justru sedang berupaya mati-matian menyusun skema keringanan.

Jakarta menyadari bahwa insentif adalah satu-satunya cara menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga BBM yang mencapai Rp 24.950 per liter untuk jenis Pertamina Dex.

Presiden RI Prabowo Subianto saat mengunjungi pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026). (Foto: BPMI Sekretariat Presiden)

"Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan skema insentif fiskal yang optimal, dengan memanfaatkan ruang kebijakan yang diberikan dalam Permendagri terbaru," kata Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, Kamis (16/4).

Perbedaan tajam antara dua provinsi bertetangga ini diyakini oleh pakar otomotif ITB, Yannes Martinus Pasaribu, akan memicu fenomena tax shopping, di mana konsumen akan mencari daerah dengan pajak terendah untuk mendaftarkan kendaraan mereka

“Disparitas pajak antar daerah bisa memunculkan fenomena pajak shopping, konsumen yang sengaja mendaftarkan kendaraannya di daerah yang pajaknya lebih rendah, meskipun kendaraan tersebut sehari-hari digunakan di daerah lain,” kata Yannes.

Selain itu, perbedaan kebijakan ini menciptakan ketidakpastian nasional yang berbahaya bagi ekosistem bisnis yang baru tumbuh. Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) memperingatkan, jika tiap daerah memiliki kebijakan yang saling bertolak belakang atau bahkan menaikkan pajak terlalu tinggi, hal itu justru akan menjadi bumerang bagi industri yang baru saja merangkak.

Apalagi, saat ini penetrasi pasar kendaraan listrik nasional masih tergolong mungil, yakni di bawah 5 persen.

"Risikonya adalah ketimpangan kebijakan antarwilayah. Ujung-ujungnya, ini bisa menciptakan ketidakpastian bagi konsumen maupun pelaku industri," kata Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Masyarakat dan Edukasi Periklindo, Achmad Rofiqi, Rabu (22/4).

Namun demikian, Periklindo juga melihat perubahan kebijakan ini dari sudut pandang berbeda. Asosiasi menilai skema baru pajak kendaraan listrik melalui Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor kendaraan listrik.

Achmad Rofiqi, menyebut kebijakan tersebut memberi ruang strategis bagi daerah untuk berperan lebih aktif dalam pengembangan ekosistem elektrifikasi nasional.

“Hal ini harus dilihat sebagai hal positif. Bukan tidak mungkin akan mendatangkan aliran investasi jika pemerintah daerah mendukung penuh elektrifikasi,” ujar Rofiqi

Dalam aturan terbaru, kendaraan listrik memang tidak lagi secara otomatis dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran insentif, baik dalam bentuk pembebasan penuh maupun pengurangan pajak.

Periklindo menilai fleksibilitas tersebut dapat mendorong kompetisi antardaerah dalam menarik investasi, khususnya untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik di luar Pulau Jawa.

“Asosiasi mengharapkan ini menjadi peluang, tinggal bagaimana daerah memanfaatkannya,” kata Rofiqi.

Ilustrasi perakitan mobil listrik di Indonesia. Geely mulai merakit lokal EX2, model mobil listrik ketiga yang diproduksi di Indonesia setelah Starray EM-i dan EX5. (Foto: Geely Auto Indonesia)

Menurut dia, kebijakan insentif yang kompetitif juga berpotensi mendorong adopsi kendaraan listrik oleh konsumen tahap awal (early adopter), yang selama ini masih terbatas.

Mempertaruhkan Investasi Rp 44 Triliun

Di tengah dinamika tersebut, kepastian kebijakan menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan investasi di sektor kendaraan listrik. Perbedaan pendekatan antardaerah dinilai tidak hanya memengaruhi konsumen, tetapi juga berpotensi berdampak pada keputusan investasi skala besar yang saat ini tengah berkembang di Indonesia.

Berdasarkan data INDEF Green Transition Initiative (INDEF GTI), investasi di sektor kendaraan listrik Indonesia dalam tiga tahun terakhir telah menembus angka Rp 44,23 triliun (setara US$ 2,73 miliar).

Rincian investasi ini melibatkan pemain global yang membawa harapan besar bagi industrialisasi nasional. Hyundai telah menanamkan modal sebesar Rp 20 triliun, sementara raksasa asal China, BYD, mengucurkan investasi senilai Rp 21,1 triliun untuk membangun pabrik yang ditargetkan beroperasi pada 2026.

Tak ketinggalan, produsen asal Vietnam, VinFast, telah memulai pembangunan fasilitas produksi di Subang, Jawa Barat, dengan investasi awal sebesar US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,1 triliun.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, memperingatkan bahwa ketidakpastian skema pajak di tingkat daerah akan membuat investor berpikir ulang

INDEF mencatat risiko besar di mana investor bisa mengalihkan modal mereka ke negara tetangga seperti Vietnam yang lebih agresif. Sebagai perbandingan, pemerintah Vietnam saat ini justru berencana memperpanjang insentif pajak konsumsi khusus (SCT) untuk kendaraan listrik hingga tahun 2030 guna mendukung target pengurangan emisi mereka.

Di saat Vietnam memanjakan investor, Indonesia justru "menjebak" mereka dengan pungutan baru saat pabrik-pabrik tersebut baru akan mulai berproduksi massal

"Jika ketidakpastian regulasi terus berlangsung, saya khawatir investor mobil listrik malah beralih ke negara yang semakin kuat memberi insentif seperti Vietnam," ujar Andry, Senin (20/4).

Ironi kebijakan ini kian terasa jika melihat struktur subsidi energi kita. INDEF mencatat bahwa rata-rata subsidi untuk mobil berbahan bakar bensin (ICE) mencapai Rp 15,5 juta per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dukungan untuk mobil listrik yang hanya Rp 2,3 juta per tahun.

Menghapus insentif pajak bagi mobil listrik di tengah tingginya subsidi bagi mobil mewah peminum BBM adalah sebuah kegagalan nalar fiskal.”Jadi, sebenarnya, adopsi mobil listrik ini lebih murah dan lebih bersih emisinya," kata Andry.

Inkonsistensi ini juga berisiko menghambat target produksi massal sedan listrik nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo pada 2028.

Ambisi memproduksi 2,5 juta unit mobil listrik pada 2030 mustahil tercapai jika pasar domestik justru diredam oleh beban pajak yang setara dengan mobil bensin.

Sebagai ilustrasi, dalam Permendagri 11/2026, koefisien bobot kerusakan jalan untuk mobil listrik seperti BYD M6 ditetapkan sebesar 1,050—angka yang identik dengan mobil konvensional seperti Daihatsu Xenia.

"Ironisnya, aturan baru ini menyamakan beban pajak antara mobil listrik yang tidak menghasilkan emisi gas buang dengan mobil berbahan bakar minyak yang emisinya merusak lingkungan," kata Andry.

Padahal, jika ekosistem ini berjalan optimal, INDEF memperkirakan kontribusinya bisa mencapai Rp 225 triliun serta menciptakan 1.9 juta lapangan kerja baru lewat pembangunan industri manufaktur dalam negeri di tahun 2030 nanti.