Dilema Megawati, Pilih Ganjar atau Puan?

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki peluang mendapatkan restu dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk diusung sebagai calon presiden (capres) 2024. Namun Ganjar harus bersaing dengan Ketua DPR Puan Maharani yang berpotensi menjadi capres 2021.



Head of Department of Politics and Social Change di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan Ganjar merupakan kader potential yang dimiliki oleh PDIP sehingga peluangnya untuk maju sebagai capres 2024 sangat terbuka.



"Hungungan Bu Mega dengan Pak Ganjar saya kira cukup baik ya. Mungkin Ganjar ini salah satu golden boy-nya bu Mega. Dia pasti akan diperhitungkan PDIP," kata Arya kepada Inilah.com, Senin (1/11/2021).



Menurut dia, saat ini PDIP memang masih belum menentukan sikapnya soal capres dan cawapres 2024. Namun, dia menilai Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sangat demokratis dan terbuka kepada kader-kader yang potensial



"Untuk saat ini ketua umum akan memberikan peluang yang sama bagi siapaun calon di internal untuk berkompetisi. Jadi PDIP dan Bu Mega akan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berkompetisi," kata Arya.



Namun Arya mengingatkan bahwa Ganjar bukan satu-satunya kader yang berpeluang menjadi capres karena masih ada Puan Maharani yang belakangan juga mendapatkan dukungan dari para kader untuk diusung sebagai capres 2024.



"Kedua perlu dilihat juga bahwa bagaimana pun Puan ini juga secara politik punya pengalaman yah, Ketua DPR, pernah jadi menteri tentu jadi pertimbangan Bu Mega selain dia juga putrinya," imbuhnya.



Untuk itu, Arya menduga saat ini Megawati akan bersikap demokratis menyikapi hal ini, karena Pilpres 2024 masih lama sehingga banyak kemungkinan akan terjadi di menit-menit terakhir yang dapat menentukan keputusan akhir dari PDI-P dalam menetapkan capres.



"Jadi memang itu dilemanya Bu Mega, tapi saya kira, Bu Mega dengan pengalaman politiknya yang panjang dengan kearifannya, pada suatu titik akan memutuskan siapa yang akan didukung partai tentu dengan pertimbangan-pertimbanagan. Untuk saat sekarang saya rasa Bu Mega masih memberikan kesempatan yang sama kepada siapa pun," katanya.

Sebelumnya, dalam beberapa hasil survei nama Ganjar bersaing dengan Prabowo Subianto. Namun secara pergerakan dukungan Ganjar terus naik dari waktu ke waktu ketimbang Prabowo.

Selain itu, beberapa simpatisan PDIP juga sudah menyatakan dukungan kepada Ganjar. Yang terbaru pendukung Jokowi di Pilpres 2014 yakni Jokowi Mania juga menyatakan dukungan kepada Ganjar.