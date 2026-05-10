Dilema Pilah Sampah Jakarta: Mendesak di Hulu, Gaduh di Hilir

Pemprov DKI mulai menerapkan langkah pilah sampah dari rumah demi mengurangi ketergantungan dengan TPST Bantargebang.

Ibu kota sedang berpacu dengan waktu. Di balik gemerlap gedung pencakar langit, ada bom waktu yang terus berdetak: 6.800 ton sampah saban hari. Selama puluhan tahun, urusan buang sampah warga Jakarta ini hanya mengandalkan satu titik punggung, TPST Bantargebang. Kini, titik jenuh itu sudah di depan mata.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah komando Gubernur Pramono Anung pun mengambil langkah radikal. Pola kuno 'angkut-buang' mulai digeser menjadi 'pilah-olah-buang'. Targetnya ambisius: per 1 Agustus 2026, Bantargebang hanya menerima sampah residu. Bahkan pada 2027, fasilitas yang berlokasi di Bekasi itu diharapkan tak lagi menerima kiriman dari Jakarta.

Namun, mengubah kebiasaan jutaan orang tak semudah membalik telapak tangan. Gerakan ini kini terjepit di antara urgensi lingkungan dan kesiapan lapangan yang masih compang-camping.

Napas Pendek Bantargebang

Data tak bisa berbohong. Dari total produksi sampah Jakarta, lebih dari 60 persen berasal dari sektor rumah tangga. Komposisinya pun mayoritas organik (53,75 persen), disusul kertas dan plastik masing-masing sekitar 14 persen. Secara teori, jika dipilah sejak dari dapur, separuh lebih masalah sampah Jakarta selesai di hulu.

Ketergantungan absolut pada Bantargebang adalah risiko keamanan kota. Itulah mengapa fasilitas seperti RDF (Refuse Derived Fuel) Rorotan dan optimalisasi TPS 3R kini dikebut. Pemerintah ingin memastikan bahwa yang sampai ke pembuangan akhir benar-benar hanya sisa yang tak lagi punya nilai guna.

Kontradiksi di Lapangan

Ironi justru sering muncul di titik-titik seremoni. Saat gerakan ini dicanangkan di kawasan Jalan HR Rasuna Said beberapa waktu lalu, pemandangan kontras terlihat. Di tengah kampanye pilah sampah, fasilitas tempat sampah di lokasi acara justru minim. Pengunjung yang ingin berpartisipasi malah kebingungan membuang bungkus makanan mereka.

Potret kecil ini adalah cermin dari persoalan makro di Jakarta: instruksi sudah turun, tapi infrastruktur pendukung belum merata.

Yanuar, seorang warga Jakarta Utara, mengamini hal tersebut. Baginya, memilah sampah adalah niat mulia yang merepotkan secara teknis. Selama ini, pemilahan lebih banyak bertumpu pada militansi kader Jumantik atau Dasawisma.

"Harusnya ada petugas khusus yang membantu, bukan semua beban dilempar ke warga. Kalau cuma disuruh pilah tapi sistem angkutnya masih dicampur lagi, ya percuma," cetusnya ketus.

Debat Retribusi dan Tanggung Jawab Negara

Kritik lebih pedas datang dari pengamat tata kota, Trubus Rahardiansyah. Ia melihat kebijakan wajib pilah ini berpotensi menjadi beban ganda bagi warga. Logikanya sederhana: warga sudah membayar iuran kebersihan, maka pelayanan pengelolaan—termasuk pemilahan—seharusnya menjadi domain pemerintah.

"Jangan sampai ini hanya cara pemerintah memindahkan beban ke masyarakat. Masyarakat merasa sudah memenuhi kewajiban finansial, sekarang diminta kerja ekstra lagi tanpa fasilitas yang memadai di dalam kota," ujar Trubus.

Ia menawarkan solusi hybrid. Pemilahan dari sumber tetap didorong, namun diperkuat dengan tenaga lapangan khusus. Langkah ini dinilai lebih adil sekaligus mampu membuka lapangan kerja baru di sektor pengelolaan limbah.

Menanti Transparansi Sistem

Gerakan pilah sampah Jakarta kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, sistem lama memang sudah tak mungkin dipertahankan. Bantargebang sudah sesak napas. Di sisi lain, kepercayaan publik menjadi pertaruhan.

Warga butuh kepastian bahwa sampah yang sudah mereka pilah dengan susah payah di rumah tidak berakhir menyatu kembali di dalam truk sampah. Transparansi proses dari hulu ke hilir menjadi kunci utama.

Tanpa dukungan infrastruktur yang masif dan konsistensi sistem pengangkutan, gerakan ini terancam hanya menjadi gimik lingkungan yang layu sebelum berkembang. Jakarta butuh solusi nyata, bukan sekadar imbauan yang menggantung di awang-awang.