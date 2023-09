Dinner Bareng Miyabi Batal, Uang Tiket Rp15 Juta Bakal Dikembalikan

Rencana Dinner bareng mantan bintang film dewasa asal Jepang Maria Ozawa alias Miyabi akhirnya dibatalkan setelah mendapat berbagai reaksi di masyarakat.

Padahal, tiket dinner bareng Miyabi yang dibanderol Rp15 juta sudah habis terjual alias sold out.

"Ya, batal," kata Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta, Iffan saat dikonfirmasi, Senin (23/5/2022).

Pihak penyelenggara tidak memberitahu secara resmi soal pembatalan acara tersebut. Meskipun demikian, menurut dia, hal itu tidak masalah lantaran pihak penyelenggara belum menyampaikan izin tersebut ke DKI.

"Tidak ada, toh belum ada surat masuk juga perihal ini," katanya.

Manager Executive Repezen Nada Entertainment Michael Prawira selaku panitia juga mengonfimasi batalnya acara tersebut.

Michael menjelaskan batalnya acara ini lantaran banyaknya respons negatif dari masyarakat. Hal ini membuat pihak hotel yang jadi tempat pertemuan itu tidak menyanggupi.

"Pertimbangannya adalah pertama pihak hotel memang tidak menyanggupi karena banyak respons kurang baik dari beberapa kalangan. Dan setelah kita pertimbangkan juga, memang kurang baik untuk saat ini," kata Michael.

Menurut Michael, pihaknya akan mengembalikan uang atau refund kepada mereka yang telah membeli tiket tersebut.

"Di-refund semuanya. Karena ini memang tidak bisa untuk kita lakukan saat ini. Kita tidak bisa menjanjikan (acara makan malam) dengan Miyabi," tuturnya.

Miyabi sebelumnya membuat pengumuman di akun Instagram soal Gala Dinner yang khusus dibuka buat 50 orang. Gala Dinner itu digelar di sebuah hotel bintang lima di Jakarta. Maria Ozawa pun merasa bersemangat menantikan momen bertemu fans.

"I can't wait to go back to JAKARTA, INDONESIA See you at FOUR SEASON HOTEL on June 5th from 7pm onwards ! DATANG UNTUK AKU YA ORANG INDONESIA!! WhatsApp # for the tickets → 081311188827," tulisnya dalam Instagram miliknya.

Gala Dinner bersama Miyabi yang rencananya akan diadakan oleh Repezen Entertainment pada 5 Juni 2022 hanya untuk 50 orang. Mereka yang ingin ikut gala dinner dengan Miyabi harus membayar Rp15 juta.