Dino Patti Djalal Apresiasi Menlu Sugiono: Tolak Pajak Selat Malaka demi Marwah UNCLOS

Ukuran Font Kecil Besar

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, memberikan apresiasi tinggi terhadap sikap tegas Menteri Luar Negeri Sugiono yang memastikan Indonesia tidak akan memberlakukan tarif bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka. Langkah diplomasi ini dinilai krusial untuk menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Pernyataan apresiasi tersebut disampaikan Dino melalui unggahan di media sosial X pada Jumat (24/4/2026). Menurut mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini, penolakan wacana pemungutan pajak di salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia tersebut adalah keputusan yang sangat tepat.

"Saya menghargai pernyataan Menlu Sugiono atas penolakan wacana pemungutan pajak terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka," tulis Dino.

Pertaruhan Kredibilitas UNCLOS

Dino menekankan bahwa jika wacana tarif tersebut sampai terealisasi, dampaknya akan sangat destruktif bagi citra internasional Indonesia. Apalagi, Indonesia selama ini dikenal sebagai pelopor sekaligus arsitek utama UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB.

Sebagai negara kepulauan yang memperjuangkan konsep Wawasan Nusantara, Indonesia justru sangat bergantung pada kepatuhan terhadap UNCLOS. Melalui instrumen hukum internasional inilah, NKRI memiliki kedaulatan penuh atas laut-laut di antara kepulauan nusantara yang sebelumnya berstatus laut bebas internasional.

"Ingat bahwa kita sangat bergantung pada konvensi hukum laut sebagai instrumen hukum internasional yang menjamin keabsahan konsep Wawasan Nusantara NKRI," tegas Dino.

Ancaman Terhadap KTT ASEAN di Cebu

Lebih lanjut, Dino memperingatkan bahwa pemungutan biaya yang melanggar hukum internasional tersebut berpotensi memicu kegaduhan diplomatik. Hal ini dikhawatirkan dapat merusak suasana KTT ASEAN yang dijadwalkan berlangsung di Cebu, Filipina, pada Mei mendatang.

Pertemuan tersebut direncanakan akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dino, kebijakan yang kontroversial pasti akan memicu protes keras dari negara-negara tetangga dan komunitas internasional, yang pada akhirnya bisa mengguncang perekonomian global yang saat ini masih dalam kondisi rapuh.

Pesan untuk Pejabat Pemerintah

Menutup pernyataannya, Dino mengimbau para pejabat pemerintah untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam melontarkan ide atau inisiatif kebijakan baru di ruang publik. Transparansi memang penting, namun koordinasi lintas departemen adalah harga mati agar komunikasi pemerintah tetap jelas dan tidak membingungkan dunia internasional.

"Koordinasikan dulu inisiatif kebijakan atau ide-ide baru melalui mekanisme inter-departemen dan mintakan persetujuan presiden," pungkasnya.

Langkah Menlu Sugiono ini diharapkan menjadi titik akhir dari polemik wacana pajak Selat Malaka, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai penjaga stabilitas dan hukum laut internasional yang konsisten.