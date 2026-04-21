Dipanggil Prabowo, Dudung akan Bahas Isu Pertahanan hingga Geopolitik Global

Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Berdasarkan pantauan Inilah.com, Dudung tiba di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB.

Kepada wartawan, Dudung mengaku diminta menghadap Pranowo pada sore hari ini untuk membahas sejumlah isu strategis, baik nasional maupun internasional.

“Oh semalam ditelepon oleh ajudan bahwa Bapak menghadap Bapak Presiden jam 3 sore ini,” kata Dudung kepada wartawan.

Dudung menyebut belum mengetahui secara pasti agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, sebagai penasihat, dirinya menduga Prabowo akan meminta pandangan terkait isu-isu pertahanan.

“Saya kan Penasihat Presiden tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dudung memastikan telah menyiapkan sejumlah hal yang berkaitan dengan pertahanan nasional untuk disampaikan kepada Pranowo.

Menurutnya, pembahasan rapat terbatas ini akan mencakup isu nasional hingga dinamika internasional, termasuk geopolitik.

“Nasional dan internasional,” ungkapnya.