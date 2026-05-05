Dipanggil Prabowo ke Istana, Jimly Cs Siap Beri Laporan soal Reformasi Polri

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Ukuran Font Kecil Besar

Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan telah merampungkan laporan yang akan disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun, isi dan substansi rekomendasi belum dapat diungkap ke publik sebelum laporan tersebut resmi diterima oleh Prabowo.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi Reformasi Polri, Ahmad Dofiri. Ia menegaskan seluruh hasil kerja komisi masih bersifat tertutup hingga proses pelaporan selesai dilakukan.

“Ya... laporannya kan Pak Ketua tadi, Prof. Jimly beserta anggota komisi yang lainnya. Ya,” kata Dofiri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Dofiri menjelaskan seluruh anggota komisi terlibat dalam proses pembahasan hingga penyusunan laporan. Saat ditanya mengenai pihak-pihak yang diundang dalam pembahasan, Dofiri menegaskan keterlibatan penuh internal komisi.

“Seluruh anggota komisi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan pihaknya akan melaporkan banyak hal kepada Prabowo. Akan tetapi, ia juga menutup informasi perihal isi laporan maupun rekomendasi yang akan disampaikan ke Kepala Negara.

"Nanti saja, nanti saya laporkan apa saja yang setuju apa yang tidak," ungkapnya.

Berdasarkan pantauan Inilah.com, Komisi Percepatan Reformasi Polri mulai memadati Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.30 WIB.

Beberapa anggota lain yang hadir diantaranya Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, dan Mahfud Md.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menuntaskan seluruh rumusan hasil kerjanya.

Meski demikian, ia menyebut dokumen tersebut belum disampaikan karena komisi masih menunggu kesempatan untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Setelah nanti diserahkan (ke Presiden), barulah akan kami umumkan kepada publik apa yang dirumuskan oleh Komite Percepatan Reformasi Polri," katanya di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Yusril belum bersedia memaparkan isi rekomendasi tersebut. Ia menilai penyampaian hasil kerja komisi sebaiknya dilakukan oleh pimpinan komisi.

Menurutnya, figur yang tepat untuk menjelaskan secara rinci adalah Jimly Asshiddiqie selaku ketua atau Ahmad Dofiri sebagai wakil ketua.

"Kalau sekarang kami tidak bisa mengumumkan karena tentu kurang baik karena harus kami serahkan dulu kepada Presiden, baru kami umumkan," kata dia.