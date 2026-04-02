Diperiksa Bareskrim Kasus DSI, Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Akui Pernah Jadi BA Selama Tiga Tahun

Pasangan selebriti Dude Herlino dan Alyssa Soebandono saat tiba di Gedung Bareskrim Polri memenuhi panggilan penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (2/4/2026). (Foto: Antara/Laily Rahmawaty)

Artis Dude Harlino bersama Alyssa Soebandono mendatangi penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri pada Kamis (2/4/2026). Keduanya memenuhi panggilan terkait penyidikan dugaan kecurangan yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

"Undangannya untuk ngasih keterangan terkait DSI ini dari Bareskrim. Betul, pertama kali dan juga mungkin Bareskrim nanti butuh informasi dari kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat,” ujar Dude kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Terikat Kontrak

Dude dan Alyssa tidak banyak berbicara. Namun, mereka membenarkan pernah terikat kontrak sebagai Brand Ambassador (BA) PT DSI selama kurang lebih tiga tahun, dimulai sejak 2022.

“Dari 2022-2025, 3 tahun lah kira-kira. Betul, sudah (selesai kontraknya),” ujar Dude.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, telah menyampaikan bahwa pemeriksaan keduanya memang dijadwalkan berlangsung hari ini.

"Keduanya akan dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi yang dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026 di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri," kata Ade Safri dalam keterangan tertulisnya.

Pernah Terlibat Promosi

Ade Safri menjelaskan, pemeriksaan dilakukan karena Dude Harlino dan Alyssa Soebandono pernah terlibat dalam kegiatan promosi perusahaan tersebut sebagai Brand Ambassador. Keterangan mereka dinilai penting untuk memperdalam penyidikan.

"Dude Herlino dan Alyssa Soebandono yang pada saat kegiatan bisnis PT DSI berjalan, berdasarkan fakta hasil penyidikan diketahui pernah menjadi bagian dari kegiatan promosi bisnis PT DSI sebagai Brand Ambassador," tuturnya.

Dalam penanganan perkara ini, Dittipideksus Bareskrim Polri telah menerima total lima laporan polisi. Laporan terbaru berasal dari seorang lender yang mewakili 146 korban lainnya.

Modus PT DSI

Modus yang digunakan PT DSI diduga berupa penyaluran dana dari para pemberi pinjaman yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya, sekitar 15 ribu orang menjadi korban dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp2,4 triliun.

Sejauh ini, penyidik telah menetapkan empat tersangka, yaitu AS selaku pendiri dan mantan direktur PT DSI, Arie Rizal (ARL) sebagai komisaris dan pemegang saham, Taufiq Aljufri (TA) yang menjabat direktur utama, serta Mery Yuniarni (MY) sebagai mantan direktur.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 488, Pasal 486, dan Pasal 492 KUHP, serta Pasal 45A Ayat (1) junto Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, Pasal 299 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHP.