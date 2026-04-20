Dipimpin Dasco, Baleg Setujui RUU PPRT Dibawa ke Paripurna

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat Badan Legislasi DPR RI untuk persetujuan RUU PPRT di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (20/4/2026). (Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizald).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR yang menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni rapat paripurna.

Keputusan tersebut diambil setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan dan menyatakan persetujuannya terhadap hasil pembahasan RUU tersebut.

"Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan RUU tentang PPRT dapat diproses lebih lanjut sesuai proses perundang-undangan," kata Dasco dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026). Pernyataan itu langsung disambut persetujuan peserta rapat.

Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah, antara lain Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

DPR RI menjadwalkan pengesahan RUU PPRT dalam rapat paripurna yang direncanakan berlangsung pada Selasa (21/4).

Panitia Kerja (Panja) sebelumnya telah merampungkan pembahasan RUU tersebut yang terdiri atas 12 bab dan 37 pasal. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum yang memberikan perlindungan serta kepastian hak bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

RUU PPRT sendiri telah lebih dulu disetujui sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 pada Kamis (12/3).

DPR menilai kehadiran aturan ini penting untuk menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi jutaan pekerja rumah tangga yang selama ini belum diatur secara komprehensif.