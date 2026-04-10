Diplomasi Kilat Pyongyang: Wang Yi Temui Kim Jong-un, China-Korut Pasang Pagar Jelang Pertemuan Xi-Trump

Di tengah dinamika global yang kian tak menentu, poros Beijing-Pyongyang kembali menunjukkan kemesraannya. Pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Pyongyang pada Jumat (10/4/2026). Pertemuan ini menjadi sinyal kuat penguatan aliansi strategis kedua negara di tengah pergeseran peta politik dunia.

Mengutip laporan kantor berita Xinhua, dalam pembicaraan tersebut Wang Yi menegaskan komitmen penuh Pemerintah China untuk meningkatkan kerja sama dan memperkokoh jalur komunikasi dengan Korea Utara. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas kawasan yang kini sedang dalam masa transisi.

Wang menekankan bahwa China dan Korut perlu meningkatkan koordinasi dalam berbagai isu internasional dan regional. Hal ini dianggap mendesak mengingat situasi global saat ini dipenuhi dengan perubahan cepat dan ketidakpastian yang tinggi.

Melanjutkan Konsensus Xi-Kim

Kunjungan dua hari Wang Yi ke Pyongyang ini merupakan kelanjutan dari diplomasi tingkat tinggi yang sebelumnya telah dirintis. Pada Kamis, Wang telah lebih dulu menemui Menlu Korut, Choe Son Hui. Keduanya sepakat untuk mempererat hubungan bilateral berdasarkan konsensus yang telah dicapai antara Kim Jong-un dan Presiden China Xi Jinping pada September tahun lalu.

Agenda penguatan hubungan ini mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari dukungan politik hingga stabilitas keamanan perbatasan, yang selama ini menjadi kepentingan bersama kedua negara sosialis tersebut.

Membaca Sinyal Menuju Pertemuan Xi-Trump

Kunjungan Wang Yi ke jantung pertahanan Korut ini tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik yang lebih luas. Lawatan ini berlangsung tepat sebelum rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ke China untuk menemui Xi Jinping pada pertengahan Mei mendatang.

Pertemuan Trump dan Xi sendiri sebelumnya sempat tertunda akibat pecahnya eskalasi konflik antara koalisi AS-Israel dengan Iran. Dengan kembali dijadwalkannya pertemuan dua pemimpin kekuatan ekonomi dunia tersebut, China tampaknya ingin memastikan bahwa 'kartu' Korea Utara tetap berada dalam genggaman mereka sebelum duduk di meja perundingan dengan Trump.

Langkah Wang Yi ini dibaca para analis sebagai upaya Beijing untuk mengoordinasikan posisi dengan Pyongyang, sehingga saat bertemu Trump nanti, China memiliki posisi tawar yang solid terkait stabilitas di Semenanjung Korea.

Jadi Pesan Pembuka

Pertemuan Kim Jong-un dan Wang Yi hari ini adalah sebuah 'pesan pembuka' yang dikirimkan Beijing ke Washington. Dengan memperkuat komunikasi di Pyongyang sebelum menyambut Donald Trump di Beijing, Xi Jinping seolah ingin menegaskan bahwa kunci stabilitas Asia Timur tetap berada di tangan China.

Bagi Kim Jong-un, ini adalah jaminan bahwa kepentingan Korut tidak akan 'dijual' dalam kesepakatan besar (great deal) yang mungkin dicapai Trump dan Xi pada Mei nanti. Strategi diplomasi 'pagar betis' ini menunjukkan betapa krusialnya posisi Korut dalam catur politik China di hadapan Amerika Serikat.