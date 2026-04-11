Diplomasi 'Lapis Baja' di Islamabad: Ini Alasan Iran Pilih Pakistan Jadi Jembatan dengan AS

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi memberikan pernyataan usai peluncuran buku peringatan mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Antara/Nabil Ihsan)

Di tengah sorotan dunia terhadap meja perundingan di Islamabad, teka-teki mengapa Teheran akhirnya memilih Pakistan sebagai mediator mulai terkuak. Bukan sekadar kedekatan geografis, namun itikad baik dan langkah konkret Islamabad menjadi kunci pembuka pintu dialog bagi dua seteru abadi: Amerika Serikat dan Iran.

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengungkapkan bahwa keputusan Teheran menerima Pakistan didasari atas keseriusan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dalam mengupayakan gencatan senjata di kawasan Teluk.

"Perdana Menteri Pakistan telah melakukan banyak usaha demi gencatan senjata di kawasan Teluk," ujar Dubes Boroujerdi usai peluncuran buku peringatan mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Lobi Intensif PM Shehbaz Sharif

Boroujerdi membeberkan bahwa PM Sharif terjun langsung melakukan diplomasi jemput bola. Di satu sisi, Sharif meyakinkan Teheran untuk menghentikan serangan dan kembali ke meja perundingan. Di sisi lain, ia membujuk Washington agar bersedia melunakkan posisi dan bernegosiasi.

Meski banyak negara dan tokoh dunia—termasuk Indonesia—menawarkan diri sebagai penengah, Iran akhirnya menjatuhkan pilihan pada Pakistan yang juga berani menawarkan diri sebagai tuan rumah.

"Pakistan berusaha meyakinkan kami serta lawan-lawan kami untuk kemudian bernegosiasi di Pakistan," tambah Boroujerdi.

Perundingan di Lokasi Militer

Laporan terbaru mengonfirmasi bahwa delegasi AS dan Iran telah memulai pembicaraan langsung di Islamabad pada Sabtu malam waktu setempat. Langkah ini merupakan eskalasi positif setelah Pakistan sukses menjamin gencatan senjata sementara selama dua pekan, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu.

Pertemuan ini bukan perundingan biasa. Lokasinya dirahasiakan di sebuah instalasi militer dengan pengamanan super ketat di bawah kendali tentara Pakistan. Agenda utamanya jelas: mengubah gencatan senjata sementara menjadi permanen.

Adu Strategi Tokoh Kunci

Bobot perundingan ini terlihat dari komposisi delegasi yang hadir. Di kubu Iran, Ketua Parlemen Mohammad-Bagher Ghalibaf memimpin rombongan yang diisi oleh Menlu Abbas Araghchi, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Ali Akbar Ahmadian, hingga Gubernur Bank Sentral Abdolnaser Hemmati. Kehadiran Hemmati mempertegas bahwa urusan 'perut' dan sanksi ekonomi menjadi daya tawar utama Teheran.

Sementara itu, Washington mengirimkan 'tim pemukul' yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance. Tak main-main, sosok kepercayaan Donald Trump seperti Steve Witkoff dan Jared Kushner juga duduk di kursi negosiasi, didampingi para pakar dari Pentagon dan Dewan Keamanan Nasional AS.

Publik kini menanti, apakah 'dinginnya' instalasi militer di Islamabad mampu melunakkan panasnya tensi politik kedua negara demi perdamaian abadi di Timur Tengah.