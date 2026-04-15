Diplomasi Maraton Tuntas, Prabowo Tiba di Halim Usai Temui Putin dan Macron

Jajaran pejabat kabinet menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (15/4/2026). (Foto: Tangkapan layar/YouTube/BPMI Setpres).

Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Tanah Air, Rabu (15/4/2026) siang, usai menuntaskan kunjungan kenegaraan ke Rusia dan Prancis. Pesawat kepresidenan Garuda Indonesia mendarat di Landasan Udara Halim Perdanakusuma sekitar pukul 13.55 WIB.

Turun dari pesawat dengan baju safari cokelat dan topi biru, Prabowo disambut jajaran pejabat mulai dari Wapres Gibran Rakabuming Raka, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala BIN Muhammad Herindra, hingga Panglima TNI dan Kapolri. Prabowo tampak berbincang singkat dengan Gibran dan rombongan penjemput sebelum meninggalkan lokasi.

Lawatan singkat ke 'Benua Biru' ini tergolong padat. Di Moskow, Prabowo menggelar pertemuan maraton selama lima jam dengan Presiden Vladimir Putin pada Senin (13/4/2026).

"Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama di berbagai sektor, antara lain energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi durasi pertemuan yang cukup panjang itu.

Teddy menilai lamanya diskusi di Kremlin mencerminkan keseriusan kedua negara dalam urusan ketahanan energi dan industri nasional. Usai dari Rusia, Prabowo langsung terbang ke Paris dan mendarat menjelang tengah malam waktu setempat untuk menemui Presiden Emmanuel Macron.

Di Istana Élysée, agenda utama adalah pertemuan empat mata. Teddy menjelaskan bahwa misi di Prancis bukan sekadar seremoni bilateral biasa, melainkan penguatan posisi Indonesia dalam stabilitas internasional.

“Besok Bapak Presiden akan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Macron di Istana Élysée untuk membahas peningkatan kerja sama strategis kedua negara,” kata Teddy.

Selain urusan ekonomi dan pertahanan, Prabowo menggunakan momentum tersebut untuk menegaskan posisi politik luar negeri Indonesia.

“Bapak Presiden akan menyampaikan posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian dunia,” tegas Teddy.

