Direksi BUMN, Siap-siap Dicopot Erick Thohir!

Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap-siap dicopot Erick Thohir. Erick mengancam akan mencopot direksi di perusahaan pelat merah yang tidak mau ikut melakukan transformasi BUMN.



“Mohon maaf yang tidak ikut transformasi pastinya akan saya bongkar. Akan saya ganti," kata Erick dalam acara Grand Launching Produk Pangan dan Non Pangan BUMN, Selasa (19/10/2021)



Erick menegaskan keseriusan-nya. Ancaman itu nyata.



"Jadi tidak kaleng-kaleng ngomong ya, saya pastikan anda diganti. Tetapi bukan karena suka dan tidak suka," ujar Erick.



Bos Mahaka Grup itu menepis jika pergantian direksi BUMN berdasarkan like and dislike.



"30 sampai 40 persen leadership yang dipilih oleh menteri sebelumnya tidak saya rubah karena kita merging sesuatu itu bukan karena suka tidak suka, tetapi apa hasilnya? yang saya lihat hasilnya. Tidak mungkin kita bicara transformasi BUMN hanya sekedar banner tetapi hasilnya," papar Erick.



Melalui transformasi, pada tahun 2020 BUMN berhasil menyumbangkan pemasukan sebesar Rp377 triliun ke negara.



"Kita punya net income tahun kemarin semester pertama itu Rp6 triliun. Kumulatif satu tahun Rp13 triliun. Tahun ini semester pertama sudah Rp26 triliun. Karena apa? Karena transformasi efisiensi dan kita pastikan kita ikutin satu- persatu," tandas Erick.