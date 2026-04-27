Direksi PT Gading Gajah Mada Dipanggil KPK, Diperiksa di Kasus Korupsi Bea Cukai

Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jaksel. (Foto: Antara).

Ukuran Font Kecil Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang direksi perusahaan rokok PT Gading Gadjah Mada dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut saksi yang dipanggil berinisial KM.

“Pemeriksaan atas nama KM selaku Direktur PT Gading Gadjah Mada,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/4/2026)

Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap KM dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Dalam operasi tersebut, salah satu pihak yang diamankan adalah Rizal.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan enam dari total 17 orang yang diamankan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan.

Para tersangka tersebut antara lain Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024–Januari 2026, Sisprian Subiaksono (SIS), serta Orlando Hamonangan (ORL).

Selain itu, KPK juga menetapkan pihak swasta, yakni John Field (JF), Andri (AND), serta Dedy Kurniawan (DK).

Perkembangan perkara berlanjut pada 26 Februari 2026, ketika KPK kembali menetapkan tersangka baru, yakni Budiman Bayu Prasojo (BBP).

Selanjutnya, pada 27 Februari 2026, KPK mengungkap tengah mendalami dugaan korupsi dalam pengurusan cukai. Pendalaman ini dilakukan antara lain setelah penyitaan uang tunai sebesar Rp5,19 miliar yang ditemukan dalam lima koper di sebuah rumah di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.