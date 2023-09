Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID Terima Penghargaan Top Leadership

Direktur Hubungan Kelembagaan BUMN Holding Industri Pertambangan, Mining Industy Indonesia atau MIND ID, Dany Amrul Ichdan menerima penghargaan “The Top Corporate Leadership on SDGs Year of 2022".

Penghargaan ini dia terima dari Corporate Forum for CSR Development (CFCD) dalam ajang Indonesia Sustainable Development Goals Award 2022 (ISDA 2022).

“Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Penghargaan ini juga sebagai salah satu rambu-rambu yang menunjukan MIND ID beserta anggotanya telah berjalan sesuai dengan cita-cita SDGs (Sustainable Development Goals),” kata Dany dalam keterangan persnya, Rabu (23/11/2022).

Dia mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kepemimpinan di tingkat holding atau anggota holding dalam mendorong kesuksesan bisnis yang seimbang dan sejalan dengan semangat dan kinerja SDGs.

“Dengan diterimanya penghargaan ini dapat semakin memacu holding beserta anggotanya untuk meningkatkan komitmen kami dalam mewujudkan program berkelanjutan yang dapat terus memberikan nilai tambah bagi Negara, masyarakat, dan perusahaan,” lanjutnya.

Penghargaan “The Top Corporate Leadership on SDGs Year of 2022” diberikan atas penilaian terhadap capaian perusahaan- perusahaan di Grup MIND ID yang sejalan dengan program SDGs, dalam hal ini PT Antam Tbk, PT Inalum (Persero), PT Freeport Indonesia, PT Timah Tbk dan PT Bukit Asam Tbk pada Indonesia SDGs Award (ISDA) tahun 2022.

Ketua umum CFCD Thendri Supriatno beberapa waktu lalu memaparkan Corporate CFCD sebagai forum korporasi di Indonesia selalu aktif mendorong dunia usaha untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif program yang berkorelasi terhadap pencapaian TPB/SDGs.

ISDA 2022 ini bertemakan 'No One Left Behind: Best Practice on the Roles of Corporates in SDGs'. Thendri yang juga Ketua Steering Committee ISDA 2022 menyatakan, ISDA merupakan ajang bergengsi yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh CFCD bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lead sector dalam SDGs di Indonesia.