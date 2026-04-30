Direktur Human Capital Pegadaian Raih Penghargaan "Top Women in Shaping Future Ready Organization"

Direktur Human Capital PT Pegadaian, Tribuana Tunggadewi, berhasil meraih penghargaan prestisius sebagai "Top Women in Shaping Future Ready Organization" dalam ajang Top Women Fest CNBC Indonesia 2026.

Penghargaan yang mengusung tema "A Celebration of Powerful Women: Strong Women, Strong Economy" di Sarinah Thamrin, Jakarta, Jumat (24/4).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari, Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro, serta Wakil Menteri pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Chistie, serta para srikandi Indonesia lainnya.

Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan Tribuana Tunggadewi dalam menakhodai transformasi sumber daya manusia di PT Pegadaian. Di bawah kepemimpinannya, Pegadaian dinilai sukses membangun organisasi yang adaptif terhadap perubahan zaman namun tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan.

Keberhasilan ini didasarkan pada komitmen Tribuana dalam menerapkan filosofi kepemimpinan "EMAS".

Nilai ini menjadi fondasi bagi perusahaan untuk menjaga sisi humanis di tengah transformasi bisnis digital yang masif. Filosofi tersebut mencakup empat pilar utama:

Empower : Mengajak dan bergerak maju bersama.

Mindful : Mendengar sebelum berbicara, memahami sebelum memutuskan.

Authentic : Pemimpin harus menjadi teladan yang kredibel dan dapat dipercaya.

Significant Impact : Memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan sekitar.

Pendekatan ini memastikan bahwa setiap perubahan di Pegadaian tetap berfokus pada kesejahteraan manusia, baik bagi internal organisasi maupun nasabah sebagai pusat layanan.

Dalam kesempatan tersebut, Tribuana Tunggadewi menekankan pentingnya peran pemimpin sebagai inspirator bagi tim.

“Memimpin dengan hati adalah tentang bagaimana kita melakukan empowerment. Kami tidak menggunakan kekuatan untuk memaksa, melainkan mengajak melalui keteladanan. Dengan menunjukkan integritas yang tinggi sebagai role model, kita menciptakan lingkungan kerja yang positif dan dapat dicontoh oleh seluruh tim,” ujar Dewi.

Pegadaian meyakini bahwa kepemimpinan perempuan memiliki peran krusial dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih setara, inklusif dan berkelanjutan. Melalui keterlibatan aktif di berbagai forum strategis, Pegadaian terus berkomitmen membangun budaya kerja yang suportif serta adaptif terhadap dinamika masa depan.

Pencapaian ini semakin memperkuat posisi Pegadaian sebagai organisasi yang tidak hanya fokus padda pertumbuhan bisnis, tetapi juga menjadi tempat bagi talenta-talenta hebat untuk tumbuh dan memberikan kontribusi terbaiknya demi mewujudkan misi MengEMASkan Indonesia.