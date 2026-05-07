Dirjenpas Mashudi: Sikat 27 Pelanggaran Berat di Lapas, Terlibat Narkoba Langsung Pecat!

Dirjenpas Mashudi ungkap 27 pelanggaran berat di lapas selama triwulan pertama 2026 dengan separuh kasus terkait narkoba.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI mulai menunjukkan 'taringnya' dalam membersihkan lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di seluruh Indonesia. Sepanjang triwulan pertama tahun 2026, tercatat sebanyak 27 pelanggaran berat berhasil dibongkar.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengungkapkan bahwa dari puluhan pelanggaran tersebut, hampir separuhnya didominasi oleh kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Mashudi menegaskan, tidak ada ruang bagi oknum petugas maupun warga binaan yang mencoba bermain-main dengan barang haram tersebut.

“Triwulan pertama ada 27 pelanggaran berat. Hampir 50 persen terkait narkoba. Saya tegaskan, kalau terbukti, tidak ada ampun: pecat dan proses hukum,” ujar Mashudi dengan nada bicara lugas di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Komitmen Zero Halinar dan Sanksi Tegas

Langkah pembersihan ini merupakan bagian dari program 'Zero Halinar' (Handphone, Pungli, dan Narkoba) yang menjadi prioritas utama Ditjenpas. Mashudi memastikan bahwa pemeriksaan intensif tengah dilakukan terhadap sejumlah oknum petugas yang diduga terlibat.

Menurutnya, penindakan tidak akan dilakukan setengah hati. "Kita sudah tidak pandang bulu. Suka tidak suka, kalau melanggar harus ditindak. Yang terlibat narkoba atau penipuan akan langsung kita limpahkan ke ranah hukum," tambahnya.

Untuk mempersempit ruang gerak pelanggar, Ditjenpas kini rutin menggelar razia gabungan rahasia dan tes urine minimal dua kali dalam sebulan, menyasar baik warga binaan maupun petugas di lapangan.

Waspada Penipuan dari Dalam Lapas

Selain narkoba, Mashudi juga menyoroti maraknya praktik penipuan yang dikendalikan dari balik jeruji besi. Modus operandi ini banyak menyasar kaum perempuan dan ibu rumah tangga. Menanggapi hal ini, Ditjenpas memperketat larangan penggunaan ponsel ilegal.

Sebagai solusinya, pihak lapas menyediakan fasilitas warung telepon (wartel) resmi. Hal ini bertujuan agar warga binaan tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga tanpa melanggar prosedur pengawasan.

Reward bagi Pegawai dan Pembinaan Warga Binaan

Meski bertindak tegas terhadap pelanggar, Mashudi tetap memberikan apresiasi tinggi bagi bawahannya yang berintegritas. Sebanyak 723 pegawai mendapat penghargaan (reward) karena dinilai berprestasi, mulai dari menggagalkan peredaran narkoba hingga menginisiasi program pembinaan kreatif.

Di sisi lain, warga binaan juga didorong untuk tetap produktif melalui program UMKM. Mashudi mencontohkan keberhasilan Lapas Kelas I Tangerang yang melibatkan ratusan penghuninya di unit produksi percetakan dan roster beton.

"Hasil dari sini, warga binaan dapat premi. Sebagian bisa dikirim ke keluarga, sebagian lagi ditabung untuk modal usaha saat mereka bebas nanti. Kita ingin mereka punya bekal positif saat kembali ke masyarakat," pungkas Mashudi.