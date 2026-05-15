Dirut BULOG : Semangat Perjuangan Buruh dan Ibu Marsinah Menginspirasi Pengabdian untuk Ketahanan Pangan Nasional

Semangat perjuangan kaum buruh Indonesia tidak hanya menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa, tetapi juga terus hidup dalam setiap pengabdian insan pekerja di berbagai sektor strategis, termasuk di Perum BULOG.

Nilai perjuangan tersebut tercermin dalam komitmen BULOG menjaga ketahanan pangan nasional demi kepentingan masyarakat luas.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos, SH. M.Han, menegaskan semangat kerja keras, keberanian, dan pengabdian yang diwariskan para pejuang buruh harus menjadi inspirasi bagi seluruh insan BULOG dalam menjalankan tugas negara.

“Perjuangan buruh adalah fondasi penting dalam pembangunan bangsa. Semangat itu pula yang menjadi energi bagi BULOG untuk terus hadir menjaga stabilitas pangan, memastikan ketersediaan beras, serta melindungi kepentingan masyarakat dan petani Indonesia,” ujar Rizal, Jumat (15/05/2026).

Hal tersebut disampaikan saat kunjungan ke kawasan memorial perjuangan buruh yang ditandai dengan keberadaan patung Marsinah, sosok yang dikenal sebagai simbol perjuangan hak-hak pekerja di Indonesia. Bagi BULOG, semangat Marsinah bukan sekadar catatan sejarah, tetapi pengingat pengabdian dan keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat harus terus dijaga.

Sebagai perusahaan pangan strategis milik negara, BULOG memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Melalui penyerapan gabah dan beras petani, distribusi pangan, hingga pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, BULOG turut memastikan hasil kerja para petani dan pekerja sektor pangan mendapatkan perlindungan yang optimal.

Dirut BULOG menambahkan bahwa seluruh insan BULOG memiliki tanggung jawab moral untuk meneruskan semangat perjuangan tersebut melalui kerja nyata, profesionalisme, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal stok dan distribusi, tetapi juga tentang keberpihakan kepada rakyat. Semangat perjuangan para buruh dan tokoh seperti Ibu Marsinah menjadi pengingat bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan tulus akan memberi manfaat besar bagi bangsa,” tambahnya.

Momentum ini sekaligus menjadi refleksi bahwa perjuangan mewujudkan kesejahteraan rakyat memerlukan kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk pekerja, petani, pemerintah, dan BUMN pangan seperti BULOG yang terus berkomitmen mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan.