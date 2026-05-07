Dirut PT Yes Mulia Pratama Yesti Mariana Diperiksa KPK di Kasus DJKA

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjawab pertanyaan awak media di lobby gedung KPK, Kuningan, Jaksel, Selasa (5/5/2026). (Foto: Inilah.com/Zhacky)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Direktur Utama PT Yes Mulia Pratama, Yesti Mariana Hutagalung (YMH), sebagai saksi. Pemeriksaan ini dilakukan setelah sebelumnya yang bersangkutan diperiksa pada 10 Februari 2026.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama YMH selaku Dirut PT Yes Mulia Pratama,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para wartawan di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Budi menjelaskan, YMH diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, DJKA Kemenhub.

Seiring waktu, lembaga tersebut kini telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Dalam pengusutan perkara ini, KPK awalnya menetapkan 10 tersangka yang langsung ditahan. Para tersangka diduga terlibat dalam korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di sejumlah wilayah, mulai dari Jawa, Sumatera hingga Sulawesi.

Perkembangan terbaru, hingga 20 Januari 2026, jumlah tersangka yang telah ditetapkan dan ditahan bertambah menjadi 21 orang. Selain individu, KPK juga menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam kasus ini.

Adapun proyek yang menjadi objek perkara meliputi pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi jalur kereta api serta dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, hingga proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.

Dalam pelaksanaannya, proyek-proyek tersebut diduga sarat praktik kecurangan. KPK mengungkap adanya pengaturan pemenang tender oleh pihak tertentu, yang dilakukan melalui rekayasa sejak tahap administrasi hingga proses penetapan pemenang.