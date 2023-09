Disambut Antusias, 97 Peserta Ramaikan Seri Pertama BSC 2022

Seri pertama Honda Brio Slalom Challenge (BSC) 2022 yang digelar Honda Prospect Motor (HPM) pada Sabtu, 14 Mei lalu, di Edutown, BSD City, Tangerang, Banten disambut antusias oleh para peserta. Sebanyak 97 peserta terdiri dari tiga kategori yaitu; komunitas, profesional dan juga media/ jurnalis.

BSC 2022 adalah kompetisi keterampilan mengemudi yang dapat diikuti oleh pecinta slalom dari komunitas hingga profesional. Pada kompetisi ini, peserta ditantang untuk bermanuver dengan Honda Brio miliknya melalui berbagai track dan rintangan melakukan atraksi slalom.

Peserta dibagi ke dalam dua kategori, di mana pada kategori Community diikuti oleh peslalom amatir, pengguna Honda Brio yang belum pernah mengikuti kejuaraan slalom secara profesional. Sedangkan Professional Class diikuti oleh para slalom racer yang telah memiliki pengalaman, ikut serta pada kejuaraan slalom secara profesional.

Ajang kompetisi ini terbuka untuk umum dari berbagai kalangan dimana peserta wajib menggunakan kendaraan Honda Brio generasi kedua (CVT/MT) yang diproduksi oleh HPM.

Untuk kategori Community sub kategori Performance Drive berhasil dimenangkan oleh Ariel dari HBC dengan catatan waktu 00.18.705, diikuti oleh Yandi Juliah Hidayat dari Brio Squad dengan catatan waktu 00.18.953, dan Leon dari HBC dengan catatan waktu 00.19.346.

Baca Juga: Pebalap F1 Yuki Tsunoda Jajal Honda NSX GT3 Evo di Nürburgring

Kemudian untuk sub kategori Exciting Drive berhasil dimenangkan oleh Rully Risaldi dari HBC dengan catatan waktu 00.21.019, diikuti oleh Attaya Kenzie (Privateer) dengan catatan waktu 00.21.219, dan Aldi Pramana Putra dari HBC dengan catatan waktu 00.21.252.

Sub kategori berikutnya yaitu Fun Drive berhasil dimenangkan oleh Alrizki Marino dari KOG dengan catatan waktu 00.22.067, diikuti oleh Muhammad Iqbal dari Brio Squad dengan catatan waktu 00.22.204, dan Seftyan Ridho dari HBC dengan catatan waktu 00.22.450.

Sedangkan untuk kategori Profesional sub kategori Super Brio berhasil dimenangi oleh Mario Claudio dari Banten dengan catatan waktu 00:20.802 diikuti oleh Rinaldo SA dari Jawa Barat dengan catatan waktu 00:21.664.

Sub kategori berikutnya yaitu Rock in Brio berhasil dimenangi oleh Gema Rizki Mancanegara dari Jawa Barat dengan catatan waktu 00:20.686, diikuti Doni Pangarang juga dari Jawa Barat dengan catatan waktu 00:22.785 dan Dedi Riyadi dari DKI Jakarta dengan catatan waktu 00:25.139.

Sub kategori On Fire Brio dimenangi oleh Dava Mochammad Meyer dari DKI Jakarta dengan catatan waktu 00:21.972, kemudian Abghi Rezandi dari Jawa Barat dengan catatan waktu 00:22.092, dan Akhmad Rizqy Wahyuddin dari DKI Jakarta dengan catatan waktu 00:22.092 juga.

Ajang BSC 2022 juga memperlombakan kategori media yang terdiri dari sub kategori Performance Drive yang dimenangi oleh Dhany Ekasaputra dari aftermarketplus.id dengan catatan waktu 00:21.928, diikuti Doni Darwin dari Ototrend dengan catatan waktu 00:22.313, dan Bramantia Tamtama dari Thegaspol.com dengan catatan waktu 00:22.595.

Untuk kategori berikutnya yaitu sub kategori Exciting Drive berhasil dimenangi oleh Andhika Y dari OTOMOTIF dengan catatan waktu 00:23.921, diikuti Aris Harvenda dari Kompas.com dengan catatan waktu 00:24.118, dan Mada Prasetya dari Carmudi dengan catatan waktu 00:24.461.

Sub kategori lainnya yaitu Fun Drive berhasil dimenangi oleh Anugrah Pradana dari Garduoto dengan catatan waktu 00:26.273, diikuti Zainal Abidin dari News.olx.co.id dengan catatan waktu 00:28.524, dan Sonny W dari Otomotif1.com dengan catatan waktu 00:29.727.

Brio Slalom Challenge 2022 juga memperlombakan kategori khusus yaitu King of Brio dimana pada seri pertama ini berhasil ditorehkan oleh Leon dari komunitas HBC dengan catatan waktu 00:19.036, mendekati catatan waktu yang dibuat oleh pembalap dari Honda Racing indonesia (HRI) Anandyo Dwiki.

Posisi kedua berhasil diraih oleh Ariel juga dari komunitas HBC dengan catatan waktu 00:19.404 dan Yandi Juliah Hidayat di posisi ketiga dari Brio Squad dengan catatan waktu 00:19.405.

"Selamat kepada para pemenang Brio Slalom Challenge seri satu ini, setiap kategori sangat kompetitif dan juga atraktif. Sesuai dengan motto kami, yatu setiap orang dapat berkompetisi di ajang ini dan berkesempatan untuk menjadi juara, sejalan dengan semangat Everyone Can Race yang kami usung. Keseruan ini akan terus berlanjut pada seri mendatang yang akan diselenggarakan di kota Bandung," kata Business Innovation and Sales and Marketing Director HPM dalam keterangannya kepada Inilah.com, Selasa (17/5/2022).

Rangkaian seri BSC 2022 berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2022 bertempat di kota Bandung. Dua seri berikutnya akan diselenggarakan di kota Semarang dan kota Surabaya.